Elicopterul "Marine One" s-a apropiat prea mult de un avion, la Washington. Anunțul Casei Albe despre Donald Trump

2 minute de citit Publicat la 14:34 06 Aug 2026 Modificat la 16:18 06 Aug 2026

Elicopterul avându-l la bord pe Donald Trump s-a aflat prea aproape de un avion comercial, marți, la Washington. Foto: Getty Images

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA, NTSB, a demarat o anchetă după un incident petrecut marți, în care elicopterul Marine One, avându-l la bord pe președintele american Donald Trump, s-a aflat prea aproape de un avion de linie, relatează joi Agerpres, care citează AFP.

"NTSB investighează în legătură cu un incident semnalat între Marine One și un avion comercial care a decolat de pe aeroportul Ronald Reagan", a anunțat NTSB pe X, fără a oferi alte detalii.

Aeroportul este situat în apropierea capitalei federale Washington.

NTSB a utilizat în anunțul postat titulatura "Marine One". Acesta este numele primit automat de un elicopter atunci când președintele Statelor Unite se află la bord.

Când președintele se află la bordul unui avion, acesta primește numele de cod Air Force One.

Casa Albă confirmă că Trump s-a aflat la bordul elicopterului implicat în incident

Casa Albă a confirmat indirect prezența lui Donald Trump la bordul elicopterului în momentul apropierii periculoase.

"Zborurile Marine One sunt pilotate de unii dintre cei mai buni piloți din lume. Președintele nu a fost niciun moment în pericol", a declarat pentru AFP Kush Desai, un purtător de cuvânt al Casei Albe.

La rândul său, autoritatea americană de reglementare a aviației (FAA) a explicat că, potrivit analizelor sale preliminare de securitate, a existat "o pierdere momentană a distanței de siguranță, după care cele două aeronave au continuat să se îndepărteze una de cealaltă".

"Controlorul de trafic aerian a rămas în contact atât cu pilotul avionului comercial, cât și cu pilotul Marine One în timpul acestei pierderi a distanței de siguranță", a continuat FAA, reiterând declarația Casei Albe conform căreia "președintele nu a fost niciun moment în pericol".

Autoritatea de reglementare a declarat că va continua să investigheze circumstanțele incidentului și că va implementa "acțiunile de corecție adecvate pe baza constatărilor sale".

Potrivit publicației The Wall Street Journal, măsurile de siguranță în aceste circumstanțe necesită o distanță de cel puțin 2,4 km pe orizontală și 150 de metri pe verticală.

WSJ: Elicopterul președintelui s-a apropiat de un avion al American Airlines

Ziarul relatează că incidentul a avut loc în jurul orei locale 14:30 (21:30 în România) și adaugă că un avion Embraer E-170 al companiei American Airlines, operat de filiala Envoy Air, era în aer la acea oră în spațiul aerian în care s-a produs apropierea periculoasă.

La rândul său, elicopterul se îndrepta spre baza aeriană Andrews, unde președintele s-a îmbarcat în avionul prezidențial pentru a călători în California.

FAA și-a înăsprit măsurile de securitate în jurul aeroportului Ronald Reagan după coliziunea din ianuarie 2025 între un avion de linie - aparținând tot companiei American Airlines - și un elicopter Black Hawk al armatei SUA, în care și-au pierdut viața 67 de persoane.