Un avion de pasageri s-a ciocnit cu un elicopter în timp ce ateriza în Washington și s-a prăbușit în râul Potomac

Un avion de pasageri al companiei American Airlines a intrat în coliziune cu un elicopter militar în timp ce se apropia de Aeroportul Ronald Reagan din Washington DC, potrivit BBC și CNN. Avionul cu 65 de pasageri la bord s-a prăbușit în râul Potomac.

O operațiune amplă de salvare a fost desfășurată în apropierea aeroportului. Au fost trimise bărci de căutare și salvare.

Imagini cu momentul impactului au apărut pe rețelele sociale.

