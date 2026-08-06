Agenția de știri ungară MTI denunță cenzura la care a fost supusă în timpul guvernării Orban

2 minute de citit Publicat la 14:49 06 Aug 2026 Modificat la 14:52 06 Aug 2026

Viktor Orban, fostul prim-ministru naționalist al Ungariei. Sursa foto: Hepta

Un grup de colaboratori ai agenției de știri ungare MTI a întocmit un raport de 500 de pagini care detaliază cazuri de manipulare, cenzură și presiune, exercitate de guvernul precedent al ultranaționalistului Viktor Orban, informează EFE, potrivit Agerpres.

Noua conducere a mass-media publice din Ungaria (MTVA) a publicat miercuri doar o mică parte (15 pagini) din document, care conține corespondență, mesaje și instrucțiuni datate între 2015 și 2026, și a promis că va investiga toate cazurile.

"Era o practică complet obișnuită ca știrile nefavorabile guvernului Orban sau care îi prezentau pe politicienii apropiați prim-ministrului într-o lumină negativă să fie cenzurate sau complet interzise de la publicare", declară autorii documentului, un grup care se autointitulează "Pro Domo".

Raportul include, printre altele, mesaje directe de la Bertalan Havasi, fostul secretar de presă al lui Orban, sau de la Centrul de Informații Guvernamentale, condus de Antal Rogan, fostul șef de cabinet al prim-ministrului.

"Salut, ați putea scrie o știre MTI pe această temă, citându-mă?", a scris Havasi conducerii agenției, referindu-se la recunoașterea de către Israel a poziției lui Orban împotriva antisemitismului.

În alte ocazii, oficiali ai Ministerului de Externe îl instruiau pe corespondentul agenției la Moscova, prin intermediul unor mesaje pe chat, cu privire la modul în care trebuie să relateze despre întâlnirea dintre ministrul de Externe ungar de atunci, Peter Szijjarto, și omologul său rus, Serghei Lavrov.

Orban, care a deținut puterea timp de 16 ani consecutivi până în mai anul acesta, după ce partidul său, Fidesz, a pierdut alegerile legislative din aprilie, a fost cel mai apropiat aliat al Moscovei în Uniunea Europeană.

Alte teme sensibile pentru guvernul de la Budapesta se refereau la corupție, războiul din Ucraina și controversele legate de vaccinul rusesc Sputnik V împotriva COVID-19, precum și la criticile la adresa regimului Orban din partea altor politicieni europeni.

Au existat, de asemenea, "liste negre" cu organizații și mass-media a căror menționare era interzisă, cum ar fi cazul ziarul german Die Welt și a unor organizații non-guvernamentale precum Amnesty International (AI).

Raportul concluzionează că activitatea zilnică a MTI 'nu se întemeia pe criterii profesionale', ci a servit mai degrabă 'intereselor de propagandă' ale guvernului.

Orban, care a guvernat țara între 2010 și 2026, a centralizat presa și controlul asupra mass-media printr-o lege criticată atât în interiorul, cât și în afara țării.

Așa-numita "Lege a călușului" a plasat mass-media publice sub controlul statului și a creat controversatul Consiliu al Presei, compus din persoane loiale prim-ministrului, care controla funcționarea presei.

Acum o lună, noul șef al guvernului ungar, conservatorul Peter Magyar, a închis serviciul de știri al mass-media publice, argumentând că acesta funcționa ca un "instrument de propagandă" și pentru a permite reforma legală a sectorului.

Havasi a respins acuzațiile publicate, în timp ce Beatrix Siklosi, fostă directoare a postului public de radio Kossuth, a numit raportul "o trădare".

MTI a fost fondată în 1880, a fost integrată în conglomeratul mass-media publice în 2015, iar guvernul lui Magyar a promis că îi va restabili independența editorială.