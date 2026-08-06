Britanicii îşi mută dormitorul în bucătării pentru a face față căldurii din locuințele transformate în adevărate "capcane termice"

Britanicii sunt nevoiți să doarmă în bucătării pentru a face față căldurii din locuințele transformate în adevărate "capcane termice". Sursa foto: Getty Images

Britanicii sunt nevoiți să doarmă în bucătării pentru a scăpa de căldura sufocantă din locuințele devenite adevărate "capcane termice", relatează The Independent. Conform organizației britanice Citizens Advice, milioane de oameni din Regatul Unit sunt "captivi în locuințe pe care nu le pot răci".

Unul din șase britanici recurge la "măsuri drastice" pentru a face față valurilor de caniculă, inclusiv dormitul în bucătărie şi închirierea unor camere de hotel, au precizat reprezentanţii organizației Citizens Advice.

Printre alte măsuri la care recurg britanicii pentru a se răcori se numără dormitul în grădină sau pe balcon, concediile medicale ori zilele de concediu fără plată, dar și închirierea unor camere de hotel pentru a se răcori, potrivit sursei citate.

Valurile de căldură extremă din această vară au pus vieți în pericol, au declanșat incendii de vegetație și au impus restricții privind utilizarea furtunurilor de apă pentru milioane de oameni.

Luna iulie, cu temperaturi de peste 34 de grade Celsius, a fost cea mai secetoasă lună înregistrată vreodată în Anglia și Țara Galilor, a confirmat Met Office, serviciul național de meteorologie al Regatului Unit.

Organizația Citizens Advice avertizează că milioane de oameni din Regatul Unit sunt "captivi în locuințe pe care nu le pot răci", iar aproape jumătate dintre ei (44%) spun că nu au nicio posibilitate de a împiedica supraîncălzirea locuințelor.

Alte patru milioane de oameni au recurs la soluții improvizate, precum acoperirea ferestrelor cu folie de aluminiu, carton sau cearșafuri umede.

Potrivit studiului, această situație este cauzată de locuințele prost proiectate, care se transformă în adevărate "capcane termice", precum și de costurile ridicate ale echipamentelor de răcire, cum ar fi aparatele de aer condiționat, ceea ce îi lasă pe mulți fără soluții eficiente pentru a face față temperaturilor foarte ridicate.

Citizens Advice solicită acum guvernului să ia măsuri în ceea ce numește o "criză care durează acum tot anul", caracterizată de "căldură extremă pe timpul verii și facturi la energie inaccesibile, iarna".