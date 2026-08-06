În accidente rutiere mor mai mulți tineri decât din cauza tuberculozei și a consumului de droguri, atrage atenția CNAIR. Sursa foto: ISU Sibiu

Numărul tinerilor morți în accidente rutiere l-a depășit pe cel al deceselor provocate de tuberculoză şi de consumul de droguri, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Şerbănescu.

"Educaţia rutieră, cel puţin pentru cei care sunt din generaţia mea, se făcea în şcoli înainte de Revoluţie. De 35 de ani, luaţi, să spunem aşa, deturnaţi de la interesul pentru educaţie de grijile cotidiene am uitat să mai facem educaţie. Am ajuns după 35 de ani în situaţia în care numărul accidentelor rutiere sau numărul morţilor din accidente rutiere în rândul tinerilor a depăşit numărul deceselor din cauza tuberculozei şi din cauza consumului de droguri. Deci, aceasta este adevărata dimensiune a accidentelor rutiere şi a riscului pe care îl reprezintă pentru societate, în special pentru tineri. Nu avem pretenţia că prin această campanie vom crea brusc o iluminare, dar începem să mutăm reflectorul de pe alte activităţi pe cauza principală, şi anume educaţia", a afirmat Şerbănescu.



Potrivit acestuia, educaţia înseamnă crearea unui reflex care, odată creat, nu va mai presupune un efort de a respecta regulile rutiere.



"Toţi suntem - toţi de aici, din sală, şi toţi din societate - suntem rodul unei educaţii care a început de când eram mici. Ne spălăm pentru că am fost educaţi să ne spălăm, nu aruncăm gunoiul pe stradă pentru că am fost educaţi să nu aruncăm gunoiul pe stradă, mâncăm cu furculiţa pentru că am fost educaţi să facem treaba asta.

De ce să nu fim educaţi de mici să respectăm şi regulile rutiere? În momentul în care îţi intră în reflex, pentru că, de fapt, educaţia asta înseamnă: crearea unor reflexe pe termen lung, în momentul în care-ţi intră în reflex că n-ai voie să te urci la volan chiar dacă ai băut o bere, n-ai voie să te uiţi la volan chiar dacă, mai nou acum că se consumă droguri, ai tras un joint, n-ai voie să răspunzi la telefon sau să te uiţi în telefon când eşti la volan, nu ai voie să nu fii atent în momentul în care traversezi, în momentul în care se creează acest reflex, nu va mai exista efortul de a respecta regulile rutiere.

Le vei face natural şi asta încercăm să facem acum: să obişnuim tinerii - pentru că ne adresăm în special tinerilor, şcolarilor - să îi obişnuim şi să le creăm reflexul de a respecta legislaţia rutieră şi conduita preventivă impusă de societate, dar, în acelaşi timp, să îi determinăm şi pe adulţi ca, traşi de mânecă, practic, de copii, să-şi aducă şi ei aminte de regulile rutiere şi de respectarea acestor reguli", a spus reprezentantul companiei de drumuri.



În opinia sa, cu cât educaţia este mai timpurie, cu atât va fi nevoie mai puţin de factorul coercitiv.



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a organizat, joi, prima conferinţă din cadrul proiectului pilot "Campanie naţională de creştere a siguranţei rutiere prin informarea şi educarea elevilor din judeţele tranzitate de DN 1 şi DN 2 pe sectoarele aflate în administrarea CNAIR"