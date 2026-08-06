Cutremur în România, joi după-amiază. Este al cincilea din această lună. În ce zonă s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 13:49 06 Aug 2026 Modificat la 14:25 06 Aug 2026

Cutremur înregistrat de un seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

UPDATE: Seismologii au revizuit magnitudinea cutremurului produs joi după-amiaza în judeţul Buzău, la 3,4 pe scara Richter, de la 3,3 iniţial, precum şi adâncimea la care acesta a avut loc.

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 13:22, în judeţul Buzău, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: la 48 km sud de Buzău, 52 km nord-est de Ploieşti, 62 km sud-est de Braşov, 67 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km sud de Focşani şi 83 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii august, în România au avut loc cinci cutremure cu magnitudini între 2,4 şi 3,3 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.