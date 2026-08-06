Carne și lapte ținute în soare, mâncare expirată și frigidere murdare. Amenzi de 300.000 de lei într-o singură zi, date la Bălea Lac

Produse alimentare expirate, carne și lactate ținute în soare, precum și frigidere murdare, ruginite și acoperite cu straturi groase de gheață au fost descoperite de inspectorii ANPC la mai mulți operatori economici din zona Bâlea Lac. FOTO Facebook ANPC

Produse alimentare expirate, carne și lactate ținute în soare, precum și frigidere murdare, ruginite și acoperite cu straturi groase de gheață au fost descoperite de inspectorii ANPC la mai mulți operatori economici din zona Bâlea Lac. În urma controalelor, au fost aplicate amenzi de 300.000 de lei.

Mai mulți operatori economici activi în domeniul comercializării produselor, alimentaţiei publice şi prestării serviciilor de cazare, din zona montană Bâlea Lac, au fost amendaţi de către inspectorii de la Protecţia Consumatorilor, cu suma de 300.000 de lei, într-o singură zi.



Potrivit unui comunicat de presă al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), transmis joi AGERPRES, la data de 31 iulie 2026, comisarii instituţiei au desfăşurat o acţiune de control în zona montană Bâlea Lac, cu scopul de a verifica modul în care operatorii economici respectă legislaţia aplicabilă în domeniul comercializării produselor, alimentaţiei publice şi prestării serviciilor de cazare.



Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 54 de amenzi contravenţionale, în valoare de 300.000 de lei, şi 35 de avertismente, în timp ce valoarea totală a produselor verificate a depăşit 135.000 de lei.



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În acelaşi timp, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 28.000 de lei şi oprite temporar de la comercializare alte produse în valoare de peste 42.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru un operator economic.



Principalele abateri constatate au vizat: comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depăşită; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare; comercializarea produselor alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen; lipsa menţionării datelor de identificare ale producătorului (nume, adresă, punct de contact); lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi; lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilităţile oferite, tarifele, mapa cu informaţii utile turiştilor.



În plus, au fost descoperite carne şi produse din carne cu depuneri considerabile de gheaţă, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate, precum şi comercializarea produselor din carne şi a produselor din lapte la temperatura mediului ambiant şi expuse direct razelor solare.