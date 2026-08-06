Georgia, afectată de al treilea blackout în două săptămâni. Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită după câteva ore

1 minut de citit Publicat la 11:16 06 Aug 2026 Modificat la 11:19 06 Aug 2026

Blackout-ul de miercuri trecută,al treilea care afectează Georgia în decurs de două săptămâni. Sursa foto: Getty Images

Georgia şi-a reconectat reţeaua electrică după o pană de curent la nivel naţional care a cufundat în întuneric miercuri seara cea mai mare parte a ţării, o întrerupere care ar fi putut fi provocată de efectuarea unor teste la o importantă centrală hidroelectrică, a informat agenţia de presă rusă Tass, relatează joi Reuters, potrivit Agerpres. Blackout-ul de seara trecută este al treilea care afectează Georgia în decurs de două săptămâni.

Marile oraşe, inclusiv capitala Tbilisi, din ţara din Caucazul de Sud cu aproximativ 3,7 milioane de locuitori, au rămas fără curent electric miercuri seara, în jurul orei locale 20:00.

Agenţiile de ştiri georgiene l-au citat pe Ghiorghi Pangani, un oficial al comisiei care supraveghează serviciile de energie şi apă ale ţării, care a declarat că incidentul a coincis cu testele efectuate la centrala hidroelectrică.

Testele au fost efectuate pentru a identifica punctele vulnerabile ale reţelei electrice a ţării, după două pene de curent survenite luna trecută, a declarat Pangani.

El a precizat că ultima pană de curent face obiectul unei anchete.

Întreruperi de curent în Georgia

În noaptea de 24 iulie, Georgia s-a confruntat cu o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică, lăsând orașele Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Kobuleti, Telavi și altele fără curent, a transmis RBC-Ukraine.

În unele regiuni au fost raportate, de asemenea, perturbări ale comunicațiilor mobile, ale serviciilor de internet și ale funcționării semafoarelor.

În ziua următoare, 25 iulie, țara a suferit o nouă defecțiune majoră a sistemului energetic. În jurul orei 08:00 (ora locală), alimentarea cu energie electrică a fost din nou întreruptă în Tbilisi, Batumi, Kutaisi și în alte zone populate.