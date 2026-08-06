HARTA secetei care topește porumbul și floarea-soarelui. Limita de temperatură suportată a fost depășită. Urmează șase zile de arșiță

1 minut de citit Publicat la 11:42 06 Aug 2026 Modificat la 11:42 06 Aug 2026

Seceta pedologică afectează suprafețe întinse din România, iar culturile de porumb și floarea-soarelui neirigate sunt cele mai expuse în perioada următoare. FOTO: Colaj Antena 3 CNN

Seceta pedologică afectează suprafețe întinse din România, iar culturile de porumb și floarea-soarelui neirigate sunt cele mai afectate în perioada următoare, a avertizat joi la Antena 3 CNN agrometeorologul Daniel Alexandru, care a prezentat harta secetei în agricultură.

Potrivit specialistului, harta rezervelor de apă din sol arată numeroase zone colorate în galben, în diferite intensități, ceea ce indică prezența secetei pedologice moderate, puternice sau extreme.

"Din punct de vedere agricol, harta arată că există secetă pedologică în diferite grade de intensitate în Maramureș, Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Moldovei, în sudul Munteniei și al Olteniei, dar și în Dobrogea. Există un deficit de apă important pentru culturile de porumb și floarea-soarelui", a explicat Daniel Alexandru.

Agrometeorologul a precizat că precipitațiile prognozate pentru perioada următoare nu vor fi suficiente pentru a îmbunătăți semnificativ situația din agricultură.

"Pe baza prognozei privind cantitățile de precipitații, acestea nu vor fi semnificative pentru agricultură. Plantele suferă atât din cauza stresului hidric, cât și a celui termic", a avertizat specialistul.

Daniel Alexandru a prezentat și harta intensității arșiței, pe care culorile cele mai închise apar în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și Muntenia. Temperaturile ridicate pun o presiune suplimentară asupra culturilor, în condițiile în care limita biologică de rezistență a plantelor este de aproximativ 30-32 de grade Celsius.

Depășirea acestui prag duce la ofilirea plantelor, răsucirea frunzelor și prelungirea perioadelor de stres. Efectele vor fi mai puternice în cazul culturilor de porumb și floarea-soarelui aflate în diferite etape de maturitate.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că plantele prășitoare neirigate vor fi afectate de temperaturile extreme din perioada 6-11 august, când maximele vor ajunge până la 41 de grade Celsius.

Pe fondul caniculei și al deficitului de umiditate din sol, plantele vor prezenta ofilire temporară și răsucirea frunzelor în orele de amiază, în special în zonele afectate de seceta pedologică.

Cele mai mari probleme sunt așteptate în culturile neirigate de porumb și floarea-soarelui. Temperaturile care depășesc limita biologică de rezistență vor favoriza îngălbenirea și uscarea prematură a frunzelor de la baza plantelor, dar și accelerarea procesului de maturare.

Potrivit prognozei agrometeorologice, rezerve satisfăcătoare de apă în sol pentru cultura porumbului se mai mențin în zone extinse din Oltenia, Muntenia și Transilvania, precum și local în Dobrogea și Moldova.

În schimb, seceta pedologică moderată, puternică și extremă continuă să afecteze suprafețe din Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, dar și regiuni din Dobrogea, Muntenia, Transilvania și Oltenia.