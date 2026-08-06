România va concura la „Olimpiada Meseriilor” din China prin 13 elevi și studenți din șase orașe, inclusiv București sau Vatra Dornei

2 minute de citit Publicat la 11:24 06 Aug 2026 Modificat la 11:52 06 Aug 2026

Elevii și studenții români care participă la cea mai mare competiție de meserii din lume, WorldSkills Shanghai 2026. Sursa foto: WorldSkills România

România va fi reprezentată de 13 elevi și studenți la WorldSkills Shanghai 2026, cea mai mare competiție de meserii din lume, care se va desfășura în perioada 22-27 septembrie la Shanghai, în China.

Cunoscută drept echivalentul Jocurilor Olimpice pentru meserii, competiția reunește peste 1.400 de concurenți din peste 70 de țări și regiuni, care își vor demonstra abilitățile în 64 de domenii profesionale, de la IT, robotică și mecatronică până la construcții, industrie, servicii și industrii creative.

Cei 13 reprezentanți ai României au fost selectați în urma competițiilor naționale WorldSkills și provin din Brașov, București, Buzău, Cluj-Napoca, Dej și Vatra Dornei.

› Vezi galeria foto ‹

Ei vor concura în 11 secțiuni: Automobile Technology, Cooking, Digital Interactive Media Design, Electrical Installations, Hotel Reception, ICT Network Infrastructure, Mechanical Engineering CAD, Mechatronics, Plumbing and Heating, Robot Systems Integration și Welding.

Lotul României este format din:

Constantin-Eduard Croitoru (Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, București) – Mecanică Auto;

Vasilica-Ionela Sandu (Liceul Tehnologic „Vasile Deac”, Vatra Dornei) – Gastronomie;

Bogdan Nimerenco (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) – Design Media Digital;

Dumitru-Sebastian Toader (Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Buzău) – Instalații Electrice;

David-George Muhuleț (Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, București) – Recepție Hotel;

Tudor Bugnar (Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) – Infrastructură Rețele IT;

David Balla (Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Dej) – Proiectare CAD;

Miruna-Ioana Ungureanu și Dumitru-Vlad Crepșe (Universitatea Transilvania din Brașov) – Mecatronică;

Victor-Andrei Constantin (Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, București) – Instalații sanitare și termice;

Larisa-Georgiana Chelaru și Daniel Știneru (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București) – Integrare Roboți Industriali;

Adrian-Marian Leață (Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, Buzău) – Sudură.

Tinerii români au parcurs sute de ore de pregătire

Delegația României este alcătuită din 45 de persoane, incluzând competitorii, experții, echipa de suport și observatorii. Fiecare probă de concurs este însoțită de un expert român, care participă la organizarea și evaluarea competiției după standardele internaționale WorldSkills.

Potrivit organizatorilor, tinerii români au parcurs sute de ore de pregătire, atât în țară, cât și în stagii internaționale, pentru a putea concura la cel mai înalt nivel.

Pe lângă probele practice, WorldSkills Shanghai 2026 va găzdui și WorldSkills Conference, dedicată viitorului educației profesionale, WorldSkills Expo, unde vor fi prezentate cele mai noi tehnologii și soluții pentru dezvoltarea competențelor, zona interactivă Try-a-Skill, precum și programul One School One Country, prin care fiecare delegație internațională va colabora cu o școală din China.

Evenimentul este organizat la National Exhibition and Convention Center din Shanghai și este așteptat să atragă peste 250.000 de vizitatori, inclusiv reprezentanți ai autorităților, companiilor și instituțiilor de învățământ din întreaga lume.

Participarea României la WorldSkills Shanghai 2026 este coordonată de WorldSkills Romania, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, instituții de învățământ, companii și organizații din mediul privat, cu sprijin financiar inclusiv prin programul Erasmus+.