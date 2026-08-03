Bac 2026, sesiunea de toamnă. Candidaţii susţin luni evaluarea competențelor lingvistice. Regulile din sala de examen

2 minute de citit Publicat la 09:49 03 Aug 2026 Modificat la 09:55 03 Aug 2026

Bac 2026, sesiunea de toamnă. Candidaţii susţin luni evaluarea competențelor lingvistice. Sursa foto: Getty Images

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 a început luni pentru cei peste 33.000 de absolvenți de liceu înscriși, potrivit calendarului oficial, relatează edupedu.ro. Atât astăzi, 3 august, cât şi mâine, 4 august, se desfăloară evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

La examenul oral de Limba română sunt așteptați peste 5.500 de absolvenți de liceu, conform datelor transmise de Ministerul Educației. Totodată, oficialii au mai transmis că prezentarea la probele de competențe reprezintă un pas obligatoriu în vederea obținerii diplomei.

Candidații care primesc un bilet de examen nu pot solicita schimbarea acestuia.

La Limba română, evaluarea se face pe trei niveluri de competență: "utilizator mediu, utilizator avansat și utilizator experimentat", determinate în funcție de descriptorii prevăzuți în grilă. La înțelegerea textului, absolvenții de liceu trebuie să poată citi corect și cursiv, pentru a obține calificativul mediu, potrivit procedurii oficiale.

Evaluarea se realizează de către doi profesori examinatori, care completează "un borderou individual" cu punctajul fiecărei competențe observate. În situația în care cei doi examinatori oferă același nivel, acesta este considerat nivelul final.

Regulile din sala de examen

Absolvenţii de liceu nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, căşti audio manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține proba din cadrul examenului de Bacalaureat.

Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau dispozitivele au fost utilizate sau nu.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să susțină sau să i se echivaleze probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

să participe la toate probele scrise să să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea;

media generală a probelor scrise să fie cel puțin 6.

Calendarul probelor sesiunii de toamnă

Probele sesiunii de toamnă Bac 2026 încep cu evaluarea competențelor la începutul lunii august:

3-4 august 2026: Proba A – competențe lingvistice română (oral);

4-5 august 2026: Proba B – competențe lingvistice maternă (oral);

5-6 august 2026: Proba C – competențe lingvistice internațională (oral);

6-7 august 2026: Proba D – competențe digitale.

Probele scrise se desfășoară în perioada 10-13 august 2026:

10 august: Limba și literatura română (E.a);

11 august: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie – E.c);

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

13 august: Limba și literatura maternă (E.b), dacă este cazul.

Rezultatele inițiale se afișează pe 18 august 2026 (până la ora 12:00), cu posibilitatea depunerii contestațiilor. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.