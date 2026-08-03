AUR votează Legea integrității doar dacă include soții și soțiile în declarațiile de avere și interese. Acord pe "amendamentul Fritz"

1 minut de citit Publicat la 10:03 03 Aug 2026 Modificat la 10:04 03 Aug 2026

Legea Integrității va fi rediscutată în sesiunea extraordinară din august: Foto: Parlamentul României via Facebook

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat, luni, că va vota în Parlament Legea integrității doar dacă aceasta va obliga la declararea bunurilor și intereselor patrimoniale de către partenerii de viață ai funcționarilor și demnitarilor, scrie Agerpres.

Conform sursei citate, AUR îi reamintește liderului PSD Sorin Grindeanu declarațiile pe care le-a făcut recent în acest sens.

"În Senat și, anterior, în Camera Deputaților, AUR a votat amendamentele referitoare la situațiile de incompatibilitate și conflict de interese care cuprind și situația primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Poziția noastră este una de principiu: atunci când există o hotărâre judecătorească definitivă care constată o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, aceasta trebuie să își producă efectele prevăzute de lege, indiferent de persoana vizată.

AUR: Grindeanu a uitat subit declarațiile făcute cu o săptămână înainte

În egală măsură, considerăm că transparența declarațiilor de avere și de interese nu poate fi completă dacă nu include și bunurile sau interesele patrimoniale ale partenerilor de viață, așa cum a fost anunțat public chiar de către Sorin Grindeanu, care a uitat subit de declarațiile publice făcute cu doar o săptămână înainte.

În lipsa unei asemenea prevederi, există riscul ca mecanismul de declarare să nu reflecte în mod complet situația patrimonială relevantă pentru exercitarea funcțiilor publice.

Din acest motiv, AUR va vota noul proiect introdus al Legii integrității doar dacă aceasta cuprinde atât mecanisme clare privind aplicarea regimului incompatibilităților și al conflictului de interese, cât și dispozițiile referitoare la declararea averilor și intereselor partenerilor de viață.

Considerăm că aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor persoanelor care exercită funcții publice, fără diferențe și fără excepții", precizează AUR.

Legea integrității e jalon în PNRR și va fi supusă din nou votului în Parlament în sesiunea extraordinară din august

Legea integrității a picat la votul în Senat, săptămâna trecută, după ce a fost amendată în comisii: amendamentele au vizat ca veniturile cash să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soți să fie secrete.

De asemenea, cei aflați în conflict de interese ar fi urmat să-și piardă funcția publică, inclusiv în cazul în care fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată, fiind vizat direct Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Legea urmează să fie rediscutată în Camera Deputaților în sesiunea extraordinară din august, după ce PNL și USR au redepus proiectul la Parlament.

Adoptarea Legii integrității este jalon în PNRR, iar neadoptarea ei până la finele lunii curente riscă să aducă România în situația de a pierde 700 de milioane de euro.