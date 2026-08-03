Operațiunea Cornpoppy: Cel puțin cinci femei abuzate de Mohamed Al-Fayed au fost recunoscute oficial ca victime ale sclaviei moderne

3 minute de citit Publicat la 10:30 03 Aug 2026 Modificat la 10:32 03 Aug 2026

Mohamed Al-Fayed și fiul său, Dodi Fayed, care a murit în accidentul rutier cu Prințes Diana. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Cel puțin cinci femei care au fost abuzate de fostul proprietar al magazinului Harrods, Mohamed Al Fayed, tatăl lui Dodi Fayed, au fost recunoscute oficial de Ministerul de Interne al Marii Britanii (Home Office) drept victime ale sclaviei moderne, potrivit BBC.

Publicația britanică a dezvăluit în luna aprilie că Rachel Louw, care a renunțat la dreptul de a-și păstra anonimatul, a devenit prima femeie despre care se știe că a primit o astfel de decizie.

De atunci, cel puțin alte patru femei au primit decizii pozitive de tip „conclusive grounds” („motive concludente”), prin care sunt recunoscute oficial drept victime ale sclaviei moderne, iar potrivit agenției PA Media, este de așteptat ca și alte cazuri să fie soluționate în același sens.

Femei traficate de Al-Fayed

Cele mai recente cazuri includ femei care au fost traficate atât la nivel internațional, cât și în interiorul Regatului Unit, inclusiv un caz în care traficul s-a desfășurat în întregime în cadrul Harrods.

Atunci când o persoană primește o decizie pozitivă de tip „conclusive grounds” prin intermediul Mecanismului Național de Referire (National Referral Mechanism – NRM) – cadrul oficial al Regatului Unit pentru identificarea victimelor sclaviei moderne – aceasta este recunoscută în mod oficial ca victimă.

Experți în drept au declarat anterior pentru BBC că astfel de decizii pot consolida credibilitatea martorilor în cadrul procedurilor penale și pot influența modul în care poliția investighează cazurile.

Ce înseamnă „sclavia modernă”

Legea privind Sclavia Modernă (Modern Slavery Act), intrată în vigoare în 2015, definește traficul de persoane drept organizarea sau facilitarea deplasării unei alte persoane, în interiorul unei țări sau peste granițe, în scopul exploatării acesteia.

Cele mai recente decizii îi vizează pe toți cei patru membri ai grupului de susținere a supraviețuitoarelor No One Above, care așteptau hotărârile după ce au fost îndrumați către NRM de organizația caritabilă anti-sclavie Unseen.

Potrivit PA Media, una dintre supraviețuitoare fusese recrutată pentru un post fictiv în cadrul Harrods, în timp ce alte două au fost angajate în funcții reale înainte de a fi selectate pentru a fi abuzate dintre angajatele aflate în magazin.

O a patra femeie a lucrat ca angajată casnică pentru familia Fayed, după ce fusese recrutată de agenția de plasare Hyde Park Residence.

Una dintre supraviețuitoare a declarat că primirea acestei decizii a fost „foarte importantă”.

„Să vezi scris negru pe alb că ai fost victima sclaviei moderne și a traficului de persoane este foarte... este cu adevărat șocant de citit”, a declarat ea pentru PA Media.

Vorbind pentru BBC în aprilie, Rachel Louw a spus că a simțit un sentiment de „reabilitare” și „validare” prin faptul că guvernul i-a recunoscut oficial cazul.

Mohamed Al Fayed și fratele acestuia, Salah, exploata sexual femeile

În decizia finală, Ministerul de Interne a concluzionat că aceasta a fost supusă exploatării sexuale în Regatul Unit și în Franța, pe parcursul unei perioade de trei ani, de către Mohamed Al Fayed și fratele acestuia, Salah.

„A fost un sentiment ciudat să simt ceva pozitiv în urma recunoașterii unui lucru care a fost, prin natura lui, atât de profund negativ”, a spus ea. „Dar reprezintă o reabilitare și o validare.”

Sute de femei l-au acuzat pe Mohamed Al Fayed, proprietarul magazinului de lux Harrods din Londra între 1985 și 2010, de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane. Al Fayed a murit în 2023, la vârsta de 94 de ani, fără să fi fost vreodată pus sub acuzare.

Mai multe femei i-au acuzat de abuzuri și pe frații săi: Salah, care a murit în 2010, și pe Ali, care este încă în viață.

Operațiunea Cornpoppy

Ancheta Poliției Metropolitane din Londra, denumită Operation Cornpoppy (n.r. Operațiunea Macul de Câmp), investighează dacă alte persoane au facilitat sau au făcut posibilă comiterea infracțiunilor de către Al Fayed.

Poliția Metropolitană și-a extins ancheta pentru a include și infracțiuni de trafic de persoane, iar în luna martie a anunțat că patru persoane au fost audiate sub avertisment în legătură cu infracțiuni care includ traficul de persoane în scopul exploatării sexuale și facilitarea violului.

Poliția a precizat că 154 de victime s-au prezentat și au raportat acuzații de agresiune sexuală, viol, exploatare sexuală și trafic de persoane.