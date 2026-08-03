Mai multe benzinării au rămas fără motorină şi benzină premium. Bușoi (Ministerul Energiei): Nu există risc de penurie de carburanți

Motorina premium a trecut de 11 lei. Foto: Getty Images

România nu se confruntă cu riscul unei penurii de carburanți, chiar dacă în unele benzinării au apărut probleme temporare de aprovizionare, a declarat luni secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul a anunțat că marți va avea loc o întâlnire cu reprezentanții companiilor din domeniu, pentru analizarea situației și identificarea unor soluții.

"Marți vom avea o întâlnire cu reprezentanții benzinăriilor și cu cei din domeniu, pentru a vedea care este situația. Au apărut probleme la unele benzinării din cauza întârzierilor de pe calea ferată, dar și pentru că Rompetrol și-a redus la jumătate capacitatea de producție la rafinăria Petromidia, după oprirea exporturilor de petrol kazah. Se caută soluții", a declarat Cristian Bușoi.

"Nu există risc de penurie de carburanți", a subliniat oficialul Ministerului Energiei.

Declarațiile vin în contextul în care motorina se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Prețul a ajuns luni dimineață la 10,83 lei pe litru, în timp ce scumpiri importante au fost înregistrate și în cazul benzinei.

Mai multe benzinării de la un mare lanţ au rămas fără motorină şi benzină premium. Şoferii care au vrut să alimenteze cu acest tip de carburanţi au găsit la pompă mesajul: momentan indisponibil.

Reprezentanţii companiei spun că sunt situații punctuale, care se rezolvă în câteva ore, până fac realimentarea cu cisterna. Recent, o mare benzinărie a avertizat ca vor apărea întârzieri la livrare din cauza contextului internațional. Între timp, prețurile carburanților au explodat. Motorina este foarte aproape de pragul de 11 lei, iar scumpiri sunt și pentru benzină. Legea care ar trebui să tempereze creșterile de preț se află pe masa președintelui și ar trebui să vedem ieftiniri odată cu publicarea în Monitorul Oficial, însă impactul măsurilor, de aproximativ 50 de bani, nu îi muțtumește pe români.

Jumătate din preț sunt taxe. Analiștii avertizează că România reușește o performanță greu de explicat consumatorului: are cea mai ieftină benzină înainte de aplicarea taxelor la vedere, dar cea mai scumpă benzină la pompă dintre statele analizate din Europa Centrală și de Est.

Și repezentanții marilor jucători din piața carburanților subliniază același lucru: în ultima perioadă, odată cu avântul prețurilor, au crescut semnificativ viramentele către stat, tocmai pentru că odată cu prețul se colectează și mai multe taxe per litru. Măsurile votate de Parlament presupun declararea situaţiei de criză pe piaţa carburanţilor. Pe această perioadă, operatorii economici care comercializează benzină și motorină pot majora prețurile de vânzare cel mult o singură dată într-o zi, până la ora 12:00.

Pachetul de măsuri mai include şi limitarea exporturilor şi plafonarea adaosului comercial la nivelul anului 2025.

Una dintre cele mai importante măsuri este însă reducerea graduală a accizelor, o premieră fiscală în România. Acestea ar trebui să scadă cu procente între 5 şi 25% în funcție de evoluția prețului la pompă și a cotației internaționale a petrolului, iar aceste modificări vor fi făcute odată la două săptămâni de Ministerul Finanţelor. Legea este la promulgare la președinte, iar după publicarea în Monitorul Oficial va intra în vigoare.