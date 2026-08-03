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Conducta de petrol dintre Irak și Turcia rămâne deschisă încă un an. Poate transporta până la 750.000 de barili pe zi

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 12:20 03 Aug 2026 Modificat la 12:20 03 Aug 2026
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zacamant petrolier
Conducta de petrol dintre Irak și Turcia rămâne deschisă încă un an. FOTO: Profimedia Images

Turcia şi Irak au semnat un acord valabil un an pentru menţinerea în funcţiune a conductei de transport al ţiţeiului dintre cele două ţări, prelungind astfel înţelegerea bilaterală care a expirat la începutul săptămânii, scrie Reuters.

Conducta reprezintă în prezent singura rută funcţională de export a petrolului irakian administrată de Bagdad.

Ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, a anunţat că acordul a fost semnat la Ankara între compania turcă BOTAS şi companiile petroliere de stat irakiene SOMO şi NOC, după o întâlnire cu ministrul irakian al Petrolului.

Noua înţelegere acoperă un tranzit de până la 750.000 de barili de petrol pe zi şi oferă timp pentru negocierea unui acord pe termen lung

Turcia doreşte ca infrastructura, care are o capacitate totală de 1,5 milioane de barili pe zi, să fie utilizată la maximum şi, eventual, extinsă către câmpurile petroliere din sudul Irakului.

În prezent, prin conducta care ajunge în portul turcesc Ceyhan sunt transportaţi aproximativ 170.000 de barili de petrol pe zi, potrivit datelor autorităţilor turce, transmite Reuters.

 

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Etichete: turcia Irak petrol

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