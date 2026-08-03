Cum ne protejăm animalele de caniculă. ANSVSA a anunţat lista cu măsurile obligatorii. Ce este interzis între orele 12:00 - 18:00

ANSVSA anunţă măsuri obligatorii pentru crescători, transportatori şi autorităţi locale în vederea protejării animalelor în perioadele de caniculă. Sursa colaj foto: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat luni, după ce meteorologii au transmis că se extinde valul de caniculă în România, o listă cu măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi pentru prevenirea apariţiei stresului termic. Fermierii trebuie să asigure adăposturi, care să protejeze animalele de acţiunea directă a razelor solare, cantităţi suficiente de apă potabilă şi furaje şi să verifice permanent funcţionarea sistemelor de adăpare, furajare şi ventilaţie. Potrivit ANSVSA, animalele folosite pentru tracţiune sau alte activităţi de povară nu trebuie exploatate între orele 12:00 şi 18:00, atunci când temperatura la umbră depăşeşte 25°C.

Reprezentanţii ANSVSA au retransmis administraţiilor publice locale din zonele în care se desfăşoară activităţi de transhumanţă că trebuie să cunoască situaţia efectivelor aflate pe raza administrativă şi să informeze crescătorii cu privire la fenomenele meteorologice prognozate. ANM a anunțat temperaturi de foc şi pentru București, toată săptămâna, nu doar pentru anumite regiuni din ţară.

Totodată, aceştia trebuie şi să asigure, împreună cu fermierii, posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală şi să stabilească spaţii destinate retragerii animalelor în situaţii excepţionale.

"În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) atrage atenţia crescătorilor de animale, transportatorilor, autorităţilor locale şi deţinătorilor de animale de companie asupra obligaţiei de a respecta măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi pentru prevenirea apariţiei stresului termic", s-a precizat într-un comunicat al ANSVSA, făcut public, azi, 3 august, pe site-ul instituţiei.

Măsuri obligatorii pentru crescătorii de animale în perioadele de caniculă

Fermierii și ceilalți deținători de animale trebuie să asigure:

adăposturi corespunzătoare, care să protejeze animalele de acțiunea directă a razelor solare;

cantități suficiente de apă potabilă și furaje, adecvate atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ;

verificarea permanentă a funcționării sistemelor de adăpare, furajare și ventilație;

existența echipamentelor de rezervă, în special a sistemelor de ventilație și a generatoarelor de energie electrică;

accesul permanent la zone umbrite și la jgheaburi cu apă pentru animalele crescute în aer liber;

administrarea manuală și regulată a apei atunci când sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate.

Mai mult, animalele utilizate pentru tracțiune sau alte activități de povară nu trebuie exploatate în intervalul orar 12:00 - 18:00, atunci când temperatura la umbră depășește 25°C.

"La apariția oricăror modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, deținătorii au obligația de a contacta de urgență medicul veterinar responsabil de supravegherea efectivelor din localitatea respectivă", au mai subliniat reprezentanţii ANSVSA în comunicat.

Responsabilităţile administraţiilor locale

Administraţiile publice locale din zonele în care se desfăşoară activităţi de transhumanţă trebuie să cunoască situaţia efectivelor aflate pe raza administrativă, să informeze crescătorii cu privire la fenomenele meteorologice prognozate, să asigure, împreună cu fermierii, posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală şi să stabilească spaţii destinate retragerii animalelor în situaţii excepţionale.

Recomandări pentru deţinătorii de animale de companie pe perioada caniculei

Animalele de companie ţinute în exterior trebuie să beneficieze permanent de apă potabilă proaspătă şi adăpost care să le protejeze de razele directe ale soarelui.

ANSVSA recomandă acordarea unei atenţii deosebite şi transportului animalelor de companie.

"Nu lăsaţi niciodată animalele în autoturisme închise, chiar şi pentru perioade scurte, deoarece temperatura din interior poate creşte rapid şi poate pune viaţa acestora în pericol.

De asemenea, asiguraţi permanent accesul la umbră şi apă, asiguraţi-vă că animalele sunt dezlegate, astfel încât să se poată deplasa liber către zone umbrite sau către sursele de apă, prevenind astfel riscul de supraîncălzire şi deshidratare", s-a mai arătat în document.

Măsuri pentru deţinătorii de cai

Caii şi poneii ţinuţi în aer liber trebuie să beneficieze permanent de adăpost umbrit, apă potabilă, hrană suficientă şi corespunzătoare.

Obligaţiile transportatorilor de animale

Transportatorii au obligaţia legală de a preveni orice suferinţă inutilă a animalelor pe durata transportului.

În perioadele caniculare, reprezentanţii ANSVSA recomandă ca transporturile să fie efectuate pe timpul nopţii sau în primele ore ale dimineţii, evitând intervalele cu temperaturi ridicate.

De asemenea, transportatorii trebuie să verifice înainte de plecare condiţiile de microclimat din mijlocul de transport, planifice traseul astfel încât plecarea să aibă loc imediat după încărcarea animalelor, reducă densitatea de încărcare cu 10-20%, în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică şi să deţină planuri de intervenţie pentru situaţiile în care transportul este întârziat după îmbarcare.

Pentru transporturile cu durata de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie trebuie să menţină temperatura din compartimentul animalelor între 5°C şi 30°C pe întreaga durată a călătoriei, iar apa trebuie asigurată permanent, precizează ANSVSA.

Necesarul orientativ de apă potabilă

În condiţiile temperaturilor ridicate, necesarul zilnic de apă diferă în funcţie de specie şi de starea fiziologică a animalelor, arată ANSVSA. Valorile orientative sunt:

vaci de lapte: 38 - 52 litri/zi;

bovine: 38 litri/zi;

cabaline: 20–45 litri/zi;

porcine: 4–11,5 litri/zi;

ovine: 6 litri/zi;

păsări de curte: aproximativ 0,5 litri/zi.

Cantităţile pot varia în funcţie de vârstă, rasă, starea fiziologică, temperatura mediului şi nivelul de umiditate.

"Respectarea normelor privind bunăstarea animalelor reprezintă o obligaţie legală pentru toţi deţinătorii de animale. Aplicarea acestor măsuri contribuie la protejarea sănătăţii animalelor, la prevenirea efectelor stresului termic şi la menţinerea unor condiţii corespunzătoare de creştere şi transport pe durata perioadelor caniculare", s-a mai menţionat în comunicat.