Două firme s-au înțeles să-i înșele pe români cu prețul la zahăr. Motivul pentru care Consiliul Concurenței le-a dat o amendă redusă

1 minut de citit Publicat la 13:01 03 Aug 2026 Modificat la 13:01 03 Aug 2026

Consiliul Concurenței a amendat cu peste 42 de milioane de lei două firme care s-au înțeles să manipuleze prețul zahărului în România. Foto: Getty Images

Consiliul Concurenței a sancționat două companii de pe piața românească cu peste 52 de milioane de lei, după ce acestea s-au înțeles pentru fixarea prețurilor de vânzare a zahărului.

Potrivit instituției citate, este vorba despre Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL (care formează o singură unitate economică) și Lucsor Impex SRL.

"În urma investigației, autoritatea de concurență a constatat că aceste companii au decis fixarea prețurilor de vânzare a zahărului pe piața românească.

Practic, companiile au stabilit valoarea fiecărui element care ar intra în componența prețului de vânzare al produselor Lucsor Impex, inclusiv marja comercială, componentă care ar trebui să fie stabilită independent.

În acest fel, prețul de vânzare al produselor Lucsor Impex către proprii clienți urma acelaşi trend cu prețul de vânzare practicat de Agrana.

Consiliul Concurenței: Unul dintre actorii de pe piața zahărului a recunoscut că a încălcat legea

Înțelegerea a avut ca scop creşterea sau, cel puțin, menținerea prețului zahărului din România peste nivelul prețului care s-ar fi determinat în condiții normale de concurență.

Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL au recunoscut încălcarea Legii Concurenței şi, în consecință, au beneficiat de o reducere a amenzii", menționează instituția.

Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL au primit amendă în cuantum de 42,18 milioane lei.

Lucsor Impex SRL s-a ales cu o sancțiune de 9,91 milioane lei.

"Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență şi execută amenzile", a menționat Consiliul Concurenței, adăugând că va publica decizia pe pagina sa de Internet, după eliminarea informațiilor confidențiale.