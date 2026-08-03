Trump, "Regele Rock and Roll-ului". Președintele american publică o imagine generată cu AI și îi infurie pe fanii lui Elvis Presley

Donald Trump i-a înfuriat pe fanii lui Elvis după ce a publicat o imagine generată cu AI în care apare drept „Regele Rock and Roll-ului”. FOTO: Colaj Truth Social/Getty Images

"Ești diavolul deghizat", versul celebru al lui Elvis Presley a fost reluat de mai mulți utilizatori după ce Donald Trump a publicat o nouă serie de imagini generate cu inteligență artificială. Una dintre ele îl înfățișează chiar în postura "Regelui Rock and Roll-ului", scrie Euronews.

În weekend, Trump a publicat aproximativ 40 de mesaje pe platforma sa Truth Social, cele mai multe dintre acestea fiind imagini create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Printre ele s-au numărat o hartă în care Venezuela era acoperită cu steagul Statelor Unite și însoțită de mesajul "Al 51-lea stat", dar și o imagine cu chipul lui Trump deasupra Groenlandei, alături de textul: "Salut, Groenlanda!".

Trump este cunoscut pentru postările cu imagini generate cu AI. De această dată însă, una dintre postări a stârnit furia iubitorilor de muzică din întreaga lume.

Președintele american s-a prezentat drept nimeni altul decât Elvis Presley, supranumit "Regele Rock and Roll-ului". În imagine, Trump apare îmbrăcat într-un costum inspirat de celebra salopetă cu paiete purtată de Elvis în timpul concertului "Aloha from Hawaii", filmat în 1973.

Nu este prima dată când Trump se compară cu Elvis

La începutul acestui an, el a susținut că atrage un public mai numeros decât cântărețul în perioada sa de glorie, în timp ce se oferea să participe la celebrarea "Freedom 250", organizată în cadrul Great American State Fair, după ce mai mulți artiști s-ar fi retras.

"Mă gândesc să aduc cea mai mare atracție din lume, omul care strânge un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie și care reușește acest lucru fără chitară, omul care își iubește țara mai mult decât oricine și despre care unii spun că este cel mai mare președinte din istorie, Donald J. Trump, pentru a-i înlocui pe acești artiști de mâna a treia, plătiți exagerat, și pentru a susține un discurs important, care să mobilizeze țara", scria Trump atunci.

Comparația nu a fost bine primită de fanii muzicii. Un utilizator a publicat un comentariu jignitor în care i-a asociat pe Trump și Elvis cu relații cu fete minore, făcând referire la documentele legate de Jeffrey Epstein și la faptul că Elvis a cunoscut-o pe viitoarea sa soție, Priscilla Beaulieu, când aceasta avea 14 ani, iar el 24.

Așa cum era de așteptat, noua imagine în care Trump apare ca Elvis a provocat reacții aprinse pe rețelele sociale.

Un utilizator a afirmat că imaginea reprezintă "o insultă pentru toți cei care l-au iubit pe Elvis". Altul a scris: "Trump continuă să spună că America era cândva de râsul lumii, dar că acum, de când este el președinte, nu a fost niciodată mai respectată. Ca australian, pot confirma că Donald Trump este considerat ridicol aici".

Un alt cont a subliniat că, "spre deosebire de Trump, Elvis și-a servit țara cu onoare, distincție și rock and roll", făcând referire la serviciul militar al artistului. "Nu doar că își dorește toată atenția, dar crede că este Elvis în perioada sa de glorie. Ego-ul său a depășit orice limită", a comentat un alt utilizator.

De-a lungul anilor, Trump s-a prezentat în imagini inspirate de numeroase personaje și simboluri ale culturii populare. De fiecare dată, referințele au provocat reacții negative atât din partea creatorilor și fanilor, cât și din cauza modului în care acestea au fost folosite.

Criticii lui Trump sunt îngrijorați și de declarațiile sale repetate privind posibilitatea unui al treilea mandat la Casa Albă, deși Amendamentul 22 al Constituției SUA prevede că nicio persoană nu poate fi aleasă președinte de mai mult de două ori. Într-un interviu recent acordat postului Real America’s Voice, Trump a declarat că "i-ar plăcea să fie următorul om aflat în funcție". omentariul a venit după ce a publicat mai multe imagini în care purta șepci cu mesajul "Trump 2028".

Între timp, fanii lui Elvis au rămas, parafrazând unul dintre cele mai cunoscute cântece ale artistului, "all shook up", complet tulburați.