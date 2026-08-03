O fată dispărută în 1979 este căutată și acum. Poliția crede că ar putea fi încă în viață și a făcut simulări cu felul în care ar arăta

Poliția a realizat două portrete care ilustrează modul în care Suzanne Lawrence ar putea arăta astăzi FOTO: Poliția Metropolitană din Londra

Poliția încă nu a renunțat la cazul de dispariție al unei fete de 14 ani, deși au trecut aproape 50 de ani. Acum, Poliția Metropolitană din Londra a relansat apelul pentru găsirea lui Suzanne Lawrence și a distribuit două portrete realizate pe calculator care ilustrează modul în care aceasta ar putea arăta astăzi.

Suzanne avea 14 ani când a fost văzută ultima dată. Pe 27 iulie 1979, ea a plecat de acasă, din cartierul Harold Hill, în estul Londrei, împreună cu sora ei mai mică, Michelle, în vârstă de 13 ani. Cele două îi spuseseră mamei lor că urmau să petreacă câteva zile la niște prieteni din Dagenham, potrivit BBC.

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Patru zile mai târziu, Michelle s-a întors singură acasă, după ce se certase cu Suzanne. Ea le-a povestit anchetatorilor că, în cele patru zile în care au lipsit de acasă, cunoscuseră trei tineri la un târg din Highbury Fields, în nordul Londrei. Băieții le-au dus într-o clădire ocupată ilegal, însă, ulterior, Michelle nu a mai reușit să identifice locul atunci când a revenit în zonă împreună cu polițiștii.

La momentul dispariției, anchetatorii au presupus că Suzanne s-ar fi alăturat oamenilor care lucrau la un parc de distracții ambulant, însă toate verificările efectuate atunci au rămas fără rezultat.

Deși investigația nu a fost niciodată închisă, cazul a fost reanalizat recent de detectivii Unității pentru Persoane Dispărute din estul Londrei, care încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu adolescenta.

La 47 de ani de la dispariție, Michelle Hooper, sora lui Suzanne, a transmis un mesaj emoționant, mărturisind că nu a încetat niciodată să spere că își va regăsi sora.

„Am fost ultimul membru al familiei care i-a fost alături înainte să dispară. Am plecat împreună de acasă și, pentru o vreme, am încercat amândouă să supraviețuim departe de familie. Eu m-am întors, Suzanne nu.

Au trecut zeci de ani, însă nu există zi în care să nu mă întreb ce s-a întâmplat cu ea. Mama noastră este acum în vârstă și a trăit o viață întreagă fără să știe ce s-a ales de fiica ei. Nicio familie nu ar trebui să treacă printr-o asemenea suferință”, a declarat Michelle.

Michelle îi roagă pe toți cei care au amintiri despre ce s-a întâmplat în vara anului 1979 să contacteze poliția.

„Chiar și cea mai mică informație poate fi importantă. Iar dacă sora mea este în viață, vreau să știe că nu a fost niciodată uitată”, a spus ea.

Detectivul-șef Kam Sodhi, care coordonează ancheta, a lansat un apel special pentru identificarea celor trei adolescenți, despre care se crede că aveau între 14 și 17 ani în momentul dispariției tinerei.

Totodată, anchetatorii vor să discute cu orice persoană care a cunoscut familia sau a avut vreo legătură cu una dintre cele două fete în vara anului 1979.

„Circumstanțele și relațiile dintre oameni se schimbă odată cu trecerea timpului. Informații care atunci păreau nesemnificative ar putea fi astăzi esențiale pentru a afla adevărul. Cineva știe ce s-a întâmplat cu Suzanne și îl rugăm să vorbească”, a declarat detectivul.

Poliția precizează că analizează în continuare toate scenariile privind dispariția adolescentei, inclusiv posibilitatea ca aceasta să fi fost victima unei infracțiuni.

Suzanne Lawrence ar avea în prezent 61 de ani. În încercarea de a obține noi informații, anchetatorii au publicat două portrete realizate pe calculator care ilustrează modul în care aceasta ar putea arăta astăzi.

La momentul dispariției, Suzanne avea păr șaten închis, drept, aproximativ 1,60–1,65 metri înălțime, era suplă și avea accent specific comitatului Essex.