Două universităţi au anunțat că din această toamnă vor avea programe de studii pentru influenceri, în SUA

Compania de servicii financiare Goldman Sachs a estimat recent că economia creatorilor de conținut ar putea valora aproape 500 de miliarde de dolari până în 2027. Sursa foto: Getty Images

În această toamnă, două universități americane vor deschide un program de studii specific pentru influenceri. Compania de servicii financiare Goldman Sachs a estimat că economia creatorilor de conținut ar putea valora aproape 500 de miliarde de dolari până în 2027.

Universitatea de Stat din Arizona, conform site-ului web al universității, a aprobat recent un program de studii de trei ani în crearea de conținut pentru cei care „visează să-și monetizeze canalul video sau să-și facă o profesie din rețelele sociale”. Dar acesta nu este un caz izolat. În această toamnă, relatează CNN, preluat de La Repubblica, Universitatea Syracuse din statul New York va lansa, de asemenea, „un program de studii interdisciplinare conceput pentru a pregăti studenții pentru cariere în crearea de conținut, antreprenoriatul digital și ecosistemul mai larg care sprijină creatorii și afacerile online”.

Lumea influencerilor pare să fi devenit un paradis al carierei. Compania de servicii financiare Goldman Sachs a estimat recent că economia creatorilor de conținut ar putea valora aproape 500 de miliarde de dolari până în 2027. Așadar, în timp ce speranțele tinerilor de a găsi un loc de muncă cu o diplomă tradițională sunt în scădere, noua diplomă pare destinată să se epuizeze. Intrând în detalii, ASU explică faptul că programul său îi pregătește pe studenți pentru cariere care variază de la povestirea despre branduri la podcasting . Cursurile includ „Cum să devii influencer” și un proiect final la studioul de creație de conținut al universității din Los Angeles.

În Italia, la un an de la introducerea codului ATECO (n.red. sistemul oficial de clasificare a activităților economice) pentru influenceri, există aproximativ 40.000 de profesioniști. În prezent, însă, nu există un program de studii separat numit „influencer”, dar diverse universități online și tradiționale oferă specializări specifice în Științe ale Comunicării sau cursuri de Comunicare Digitală și Social Media. Universitatea e-Campus promovează pe site-ul său oficial un „Program de Licență în Influencer”, cu durata de trei ani. Universitatea online La Fenice oferă, de asemenea, un nou program de studii pentru a deveni influencer.

Influencerii italieni au o cifră de afaceri anuală medie de 24.000 EUR, 66% dintre ei sunt bărbați, cu o vârstă medie de 32 de ani, iar 74% aparțin categoriilor „nano” și „micro”, ceea ce înseamnă că au comunități de până la 100.000 de urmăritori.