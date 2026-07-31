Plinul de motorină s-a scumpit cu 50 de bani în ultimele două săptămâni. Astăzi, motorina premium a depășit 11 lei/litru

1 minut de citit Publicat la 11:45 31 Iul 2026 Modificat la 12:17 31 Iul 2026

Parlamentul a adoptat un proiect care prevede reducerea temporară a accizei la motorină. Foto: Getty Images

Plinul de motorină s-a scumpit cu 50 de bani în ultimele două săptămâni, iar legea care reduce, temporar, nivelul accizei nu a intrat încă în vigoare. La data de 31 iulie 2026, prețul motorinei în București era de 10,68 lei/litru, în timp ce motorina premium, cea mai scumpă categorie, a ajuns la 11,48 lei/litru.

În cele câteva minute în care reporterul Antena 3 CNN, Mircea Tătaru, le-a petrecut la o benzinărie din București, prețul motorinei standard s-a majorat cu 15 bani, de la 10,53 lei/litru la 10,68 lei/litru.

Motorina premium este semnificativ mai scumpă. Prețul a ajuns la 11,48 lei/litru.

Șoferii își pun mari speranțe în noile măsuri adoptate de Parlament care ar trebui să ducă la o scădere a prețului motorinei la pompă cu 50 de bani. Legea nu este încă în vigoare.

Proiectul de lege, adoptat miercuri de Camera Deputaților, instituie situație de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere. Astfel, temporar:

va fi redusă acciza la motorină și a cotei de TVA aplicabile pentru benzină şi motorină în segmentul rafinare şi vânzare en-gros şi cu amănuntul la 19%;

va fi introdusă contribuția de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României;

va fi limitat exportul;

În ultimele două săptămâni, plinul de motorină s-a scumpit cu 50 de bani. Expertul în energie, Dumitru Chisăliță, a declarat că reducerea prevăzută de lege este prea mică pentru a-i ajuta cu adevărat pe șoferi și este „doar o amăgire a populației”.

„Este, din punctul meu de vedere, doar un joc de imagine pe care, din nou, politicienii îl fac în fața consumatorilor, în fața șoferilor. Nu rezolvă nimic”, a spus expertul.

Chisăliță este sceptic și în ceea ce privește criza de aprovizionare din cauza atacurilor din Marea Neagră, asupra căreia a avertizat Guvernul.

„În primul rând, eu nu susțin această teză a penuriei de combustibil decât dacă statul acționează într-un mod prost și defectuos. Altfel, nu avem niciun motiv ca în următoarele două săptămâni sau 30 de zile să ne temem de o penurie generalizată la nivelul României”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Potrivit calculelor expertului în energie, dacă legea adoptată de Parlament ar intra imediat în vigoare, prețul unui litru de motorină standard ar cu aproximativ 30 - 40 de bani.

În ceea ce privește benzina, la 31 iulie 2026, combustibilul costa în România 1,785 euro/litru, faţă de 1,540 euro în Bulgaria, 1,666 euro în Ungaria şi 1,667 euro în Polonia.