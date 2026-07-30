Tunelul secret din Belarus spre UE era aproape gata. Lituanienii au simțit vibrații sub picioare și au descoperit ce se întâmplă

2 minute de citit Publicat la 11:17 30 Iul 2026 Modificat la 11:21 30 Iul 2026

Polițiștii de frontieră lituanieni au descoperit un pasaj subteran neterminat, săpat din Belarus în direcția teritoriului Lituaniei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Polițiștii de frontieră lituanieni au descoperit un pasaj subteran neterminat, săpat din Belarus în direcția teritoriului Lituaniei, potrivit postului public LRT, preluat de Euromaidanpress. Tunelul nu ajunsese la suprafață pe partea lituaniană, așa că nu fusese folosit de nimeni. Serviciul de frontieră al Lituaniei crede că pasajul urma să fie folosit pentru trecerea ilegală a migranților peste graniță.

În ultimul an, Minskul și Moscova au pus constant la încercare granița estică a Uniunii Europene prin metode care nu ajung la nivelul unui război deschis, de la perturbarea traficului aerian și până la baloane folosite pentru contrabandă și tentative zilnice de trecere ilegală a frontierei.

Vibrațiile din pământ i-au dat de gol pe cei care săpau

Polițiștii care patrulau miercurea trecută în districtul Varėna, din sud-estul Lituaniei, au simțit vibrații în pământ, a relatat LRT, citând serviciul de frontieră al țării. Mișcările solului indicau că cineva săpa un pasaj subteran dinspre Belarus.

Specialiști din Polonia s-au alăturat căutărilor și au adus echipamente concepute pentru detectarea tunelurilor. Echipele au forat o gaură de control și au descoperit pasajul dedesubt.

Serviciul lituanian al Poliției de Frontieră, VSAT, a anunțat că tunelul avea un diametru de aproximativ un metru și se afla la o adâncime de circa 1,5 metri. Pasajul nu avea încă o ieșire pe teritoriul Lituaniei.

Potrivit VSAT, tunelul urma cel mai probabil să fie folosit pentru trecerea ilegală a migranților peste frontieră.

Șeful Poliției de Frontieră din Lituania îi acuză pe grănicerii belaruși

Descoperirea nu este un caz izolat, potrivit șefului VSAT, Rustamas Liubajevas. Migranții și-au schimbat metodele și folosesc tot mai des tuneluri sau cavități săpate în pământ, a declarat acesta pentru publicația lituaniană 15min.

Polițiștii de frontieră au identificat zeci de locuri în care există indicii clare că se sapă, a mai spus el.

„Fără sprijinul logistic al grănicerilor belaruși, acest lucru nu ar fi posibil”, a declarat Liubajevas.

El a atras atenția asupra grinzilor din lemn folosite pentru consolidarea tunelului, materiale necesare pentru o asemenea lucrare desfășurată chiar lângă linia de frontieră.

Tuneluri asemănătoare au fost descoperite și în Polonia

VSAT a amintit că autoritățile de frontieră au mai găsit astfel de tuneluri în Lituania și Polonia. Pasajele erau folosite pentru introducerea ilegală de mărfuri și pentru transportarea oamenilor din Belarus.

În decembrie 2025, polițiștii de frontieră polonezi au descoperit un tunel prin care peste 180 de cetățeni străini intraseră deja în țară.

Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră din Polonia, Andrzej Juźwiak, a declarat că pasajul fusese construit în mod profesionist, era suficient de înalt pentru ca oamenii să se poată deplasa fără dificultate și avea o lungime de câteva zeci de metri.

Un alt tunel a fost descoperit în octombrie 2025, în voievodatul Podlaskie din Polonia, pe sub bariera ridicată la granița cu Belarus.

Pasajul pornea de pe teritoriul belarus și se oprea la aproximativ 20 de metri înainte de linia de frontieră.