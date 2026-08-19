Patru oameni au murit și alți cinci sunt răniți, după ce o dronă rusească a lovit un autobuz, în Herson

1 minut de citit Publicat la 12:40 19 Aug 2026 Modificat la 12:45 19 Aug 2026

Alte cinci persoane au fost grav rănite în urma atacului cu dronă asupra autobuzului / sursă foto: X - Volodimir Zelenski

Patru persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite miercuri, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz, în oraşul ucrainean Herson (sud), au transmis autoritățile locale, potrivit The Kyiv Independent.

Toți cei patru morți erau pasageri civili, au precizat autoritățile. Alte cinci persoane au fost grav rănite în urma exploziei.

„Potrivit informaţiilor preliminare, cinci pasageri civili au fost ucişi în atac”, au transmis autoritățile locale, care precizează că autobuzul circula pe stradă în timpul atacului.

Atacul a avut loc în jurul orei 8:50 dimineața.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris atacul ca fiind „brutal”.

„«Safariul» brutal al rușilor împotriva poporului nostru din Herson a depășit de mult orice și-ar putea imagina o persoană normală”, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe X.

„Acestea sunt realitățile vieții de zi cu zi din regiunile ucrainene aflate pe linia frontului. În timp ce partenerii ezită să furnizeze echipamente de apărare suplimentare, rușii au scăpat de mult de sub control”, a adăugat președintele.

La aproape patru ani şi jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina, atacurile s-au intensificat de ambele părţi ale frontului şi se soldează cu un număr tot mai mare de victime civile.

Orașul Herson s-a aflat sub ocupație rusească din martie până în noiembrie 2022.

În afara regiunii Herson, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander-M și 65 de drone în noaptea de 19 august, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Sistemele de apărare aeriană au doborât 56 de drone și două muniții zburătoare de tip „Banderol”, potrivit sursei citate.