Rusia a atacat Kievul și mai multe zone din Ucraina cu rachete balistice şi anti-navă. Explozii puternice în capitala ucraineană

Rusia a atacat cu rachete şi drone mai multe zone din Ucraina, inclusiv Kievul. Sursa colaj foto: capturi video X/The Military Show

Forțele ruse au lansat un atac de amploare asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, în care au fost folosite mai multe rachete balistice Iskander-M, rachete anti-navă Oniks, şi peste 100 de drone, a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. În urma bombardamentului cu rachete asupra Kievului, s-au produs explozii puternice, iar unele clădiri au luat foc, a declarat primarul Vitali Kliciko, relatează Reuters şi The Kyiv Independent.

Trei persoane au fost rănite după ce un atac rusesc a zguduit Kievul în noaptea de 16 august, provocând incendii în capitala Ucrainei, au anunțat autoritățile.În centrul orașului, s-au auzit, în total, patru explozii "foarte puternice", în jurul orei 02:50 dimineața, ora locală, potrivit unui jurnalist al publicaţiei Kyiv Independent aflat la fața locului.

De asemenea, s-au auzit șase explozii în cartierul Pecherskii al orașului, la mai puțin de trei minute de la declanșarea alarmei de raid aerian, ceea ce nu a lăsat timp pentru a găsi un adăpost, a declarat un alt reporter.

Residents of Kyiv recorded a series of Russian

ballistic missile strikes on the city. Not a single one was shot down. No comment, just watch. Such bombings of the capital haven't been seen since 2022, and even then, not nearly as many missiles rained down on Kyiv itself. pic.twitter.com/vrkMiPPxnv — The Military Show (@TheMilitaryShow) August 16, 2026

O altă clădire a fost cuprinsă de flăcări în cartierul Holosiivskii al orașului, a precizat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

"În noaptea de 16 august (începând cu ora 18:00, 15 august), inamicul a atacat Kievul, Kremenchuk și Krîvîi Rih cu rachete anti-navă Oniks, rachete balistice Iskander-M/S-400/KN-23 din regiunile Kursk, Briansk și Voronej, cu rachete de aviație ghidate Kh-59/69 din spațiul aerian al teritoriilor ocupate temporar ale regiunii Herson, al regiunii Belgorod, precum și cu 106 UAV-uri de atac de tip Shahed (inclusiv cu reacție), Gerbera și drone-imitatoare de tip Parodia", a a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook.

Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat cu privire la posibilitatea unui atac cu rachete balistice

Forțele Aeriene au avertizat mai devreme în cursul nopții cu privire la amenințarea unui atac cu rachete balistice rusești. Avertismentul a fost anulat la ora 2:35 dimineața. La doar câteva minute mai târziu, la ora 02:46 dimineața, amenințarea a reapărut.

Rusia lansează în mod regulat atacuri mortale asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile, pe măsură ce continuă să ducă războiul.

Marți, forțele ruse au lovit Zaporojie și Kievul folosind rachete balistice nord-coreene și rachete de croazieră "Zircon", au raportat autoritățile. Atacul a ucis șapte muncitori ai uzinei siderurgice "Zaporizhstal" și a rănit un total de 24 de persoane în Zaporojie. Un alt civil a fost rănit în Kiev.

Un atac cu rachete balistice rusești din 8 august a provocat moartea a patru persoane, printre care un copil de trei ani, în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev. Un alt atac cu rachete balistice, din 5 august, a provocat moartea a 17 persoane în capitală și în zona înconjurătoare.