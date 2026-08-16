O dronă care a intrat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion spaniol F-18 din forțele NATO în apropiere de Galați

2 minute de citit Publicat la 08:15 16 Aug 2026 Modificat la 09:00 16 Aug 2026

Avion de luptă F-18. Un aparat de acest tip a doborât sâmbătă dimineață o dronă lângă Galați. Foto: Getty Images

O dronă care venea dinspre Republica Moldova a fost doborâtă în această dimineață în spațiul aerian al României, informează MApN.

Pătrunderea a avut loc în apropiere de Galați

O aeronavă spaniolă din serviciul de Poliție Aeriană a decolat în vederea interceptării, precizează ministerul.

"Ministerul Apărării nu a confirmat imediat dacă este vorba despre o dronă ucraineană sau dacă vorbim despre o dronă a Federației Ruse.

Cert este că alerta s-a dat undeva la 4:40. Un avion F-18 al armatei spaniole, care face poliție aeriană deasupra României, a fost trimis în acea zonă.

La aproximativ 20 de km de municipiul Galați, drona a fost doborâtă.

Aparatul care a doborât-o aparține Detașamentului armatei spaniole, care a fost trimis să îl înlocuiască pe cel italian la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu", a relatat Laurențiu Rădulescu, jurnalist Antena 3 CNN.

MApN spune că drona a fost doborâtă după 17 minute de la intrarea în spațiul aerian

"În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați.

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană 'Mihail Kogălniceanu', aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare.

Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05.01.

Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05.20", arată MApN.

După doborârea dronei, au început operațiunea de căutare a resturilor aparatului de zbor fără pilot.

Au fost trimise elicoptere în zona estimată ca fiind probabilă pentru găsirea resturilor.

Nu este clar, momentan, ce origine are drona doborâtă.

CNN: Breaking News. Un avion spaniol doboară o dronă în România

Știrea privind doborârea dronei, sâmbătă, la Galați, a fost tratată în regim de breaking news pe site-ul CNN, care a plasat-o în primul ecran, în stânga sus, zona de vizibilitate privilegiată.

"Un pilot al unui avion de vânătoare F-18 spaniol, aflat într-o misiune NATO de poliție aeriană, a doborât o dronă ajunsă ilegal în spațiul aerian național al României, fiind a patra aeronavă fără pilot doborâtă de țară în acest an (...)

România are o frontieră terestră de 614 km cu Ucraina și a fost martoră la încălcări repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești în ultimii patru ani, având loc, de asemenea, incidente care au implicat mine în Marea Neagră pe rute comerciale și energetice cheie.

Ministerul român nu a specificat originea dronei, precizând doar că radarele sale au detectat-o ​​intrând în țară din Moldova vecină, la aproximativ 24 km nord de orașul Galați, situat în sud-estul țării.

Avionul F-18 'a stabilit contactul radar cu ținta și a primit permisiunea de a o ataca', a declarat ministerul într-un comunicat, adăugând că drona a fost doborâtă în siguranță la ora 05:01.

În iulie, piloții români de avioane de vânătoare F-16 au doborât trei drone rusești care au încălcat spațiul aerian național, fiind pentru prima dată când obiectele sunt doborâte, după zeci de astfel de incursiuni în cei peste patru ani de invazie a Ucrainei.

La începutul anului, o dronă rusească s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din orașul Galați în timpul unui atac nocturn asupra Ucrainei vecine, rănind două persoane", se spune în relatarea CNN.