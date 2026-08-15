Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Platforma online care trebuie accesată de medici și pacienți

Românii se pot programa la medic și își pot consulta dosarul medical pe E-Sănătatea Mea, de la 1 septembrie. Foto: CNAS/Facebook

De la 1 septembrie, actualul card de sănătate va fi înlocuit treptat de cartea electronică de identitate (CEI). Cu acest document, pacienții vor putea accesa platforma digitală națională „E-Sănătatea Mea” și își vor putea vedea dosarul medical. De asemenea, și medicii vor putea accesa această aplicație online pentru a vedea istoricul medical al pacientului sau trimiterile de la medicul de familie. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a explicat pentru Agerpres că cele două documente vor funcționa în paralel o perioadă.

De la 1 septembrie, platforma online „E-Sănătatea Mea” va putea fi accesată. Președintele CNAS a atras atenția că această dată reprezintă doar lansarea platformei, nu înseamnă că actualele carduri de sănătate nu mai sunt valabile.

„Portalul 'E-Sănătatea mea' este, dacă vreți, portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. (...) Sunt 12 module sau submodule în acest portal. (...) Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare”, a afirmat președintele CNAS.

Pacienții vor putea să „scape” de cardul de sănătate, după ce își vor ridica noua carte electronică de identitate.

„Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem - nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației”, a indicat Horațiu Moldovan.

Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp.

Cardul de sănătate, înlocuit treptat de CEI

Cetățenii pot solicita o carte electronică de identitate chiar și înainte să le expire actualul document de identitate (model 1997).

Persoanele interesate să afle mai multe informații despre avantajele noii cărți electronice de identitate pot accesa pagina de internet https://carteadeidentitate.gov.ro/.

Prima carte electronică de identitate se eliberează gratuit pentru cetățenii români începând cu vârsta de 14 ani, în limita fondurilor asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Principalele beneficii ale CEI:

dimensiune standardizată, similară cardurilor bancare, conform normelor europene;

elemente avansate de securitate, care asigură protecție împotriva falsificării și a furtului de identitate;

posibilitatea utilizării ca document de călătorie;

acces facil la servicii electronice și posibilitatea utilizării pentru semnătura electronică;

Cum funcționează platforma „E-Sănătatea Mea”

Printre cele 12 module ale platformei se numără:

„Pachetul meu”: va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale, cu istoricul eliberării acestora;

va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale, cu istoricul eliberării acestora; „Starea Mea”: modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS;

modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS; „Nu ești singur”: pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are;

Acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale.

„Pentru prima dată pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. (...) De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. (...) Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. (...) Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal 'E-Sănătatea Mea'.

Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. (...) În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulatoriu de specialitate nu îi va arăta nimic, pentru că acesta va intra în noul SIUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere”, a explicat Moldovan.

Utilizarea platformei nu este obligatorie, a mai spus șeful CNAS.

„Este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument la îndemâna celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul. Cine știe să folosească WhatsApp-ul va ști să folosească 'E-Sănătatea Mea' . Știu că o să mă întrebați despre bunica, străbunica de la țară care nu are acces la internet.

Desigur, va putea să meargă la doctorul de familie sau (...) poate să apeleze la nepot sau la nepoată, la vecini, care din propriile platforme pot să o programeze și pe bunica pentru o consultație, sau rămâne metoda clasică prin telefon. (...) PIAS, această nouă platformă informatică, va fi ceea ce trebuie și nu vom repeta greșelile trecutului”, a susținut șeful CNAS.