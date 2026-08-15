Drona descoperită pe un câmp din Plauru a fost detonată: "Adăpostiţi, foc". Neutralizarea ei a fost filmată

Neutralizarea dronei găsită de un sătean pe un câmp din localitatea Plauru, filmată. Sursa colaj foto: Facebook/MApN

Drona descoperită vineri pe un câmp din localitatea Plauru, judeţul Tulcea, a fost detonată controlat în cursul zilei de sâmbătă de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale (MApN). Neutralizarea aparatului de zbor fără pilot a fost filmată. Momentan, nu s-a precizat provenienţa acesteia. Ieri, pe teritoriul României au fost găsite patru drone, inclusiv fragmente care au fost aduse la mal de apele Mării Negre, pe o plajă din Saturn.

Anunţul privind detonarea controlată a aparatului de zbor fără pilot din Plauru a fost făcut de reprezentanţii MApN într-o postare făcută pe pagina de Facebook a instituţiei.

Pe filmarea care durează doar şase secunde se aud ultimele indicaţii înainte ca drona să fie neutralizată. "Adăpostiţi, pregătiţi, foc!", a spus unul dintre membrii echipei specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a României.

"Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale", s-a transmis odată cu publicarea imaginilor de mai sus.

În prezent, autorităţile române continuă cercetările pentru a afla provenienţa celor două aparate de zbor descoperite în judeţul Tulcea. Este vorba atât despre drona care a căzut şi a explodat în Munţii Măcinului, dar şi cea de la Plauru.

Urmează să fie stabilit dacă nu cumva aceste aparate de zbor au fost lansate de Federaţia Rusă către Ucraina, pe care a invadat-o în urmă cu mai bine de patru ani.

Din fericire, de această dată, nu vorbim despre răniţi sau pagube materiale, însă, localnicii au fost speriaţi, întrucât au primit mesaje RO-Alert. Autorităţile i-au prevenit atât pe locuitorii din judeţul Tulcea, cât şi pe cei din Galaţi şi Constanţa.