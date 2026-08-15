Mii de oameni s-au adunat sâmbătă, la malul mării, pentru un spectacol emoționat. Corul Madrigal a cântat la răsăritul Soarelui

Corul Madrigal, spectacol extraordinar la răsărit, de Ziua Marinei 2026, la Constanţa. Sursa colaj foto: Facebook/Madrigal

Ziua Marinei Române, oficializată ca onomastică a marinarilor români de Sfânta Maria Mare în urmă cu 124 de ani, a fost marcată sâmbătă cu un spectacol plin de emoţie la răsărit, pe litoralul românesc. Corul Madrigal a oferit o reprezentaţie excepţională la Constanţa. Peste 4.000 de oameni au asistat la spectacolul transmis în exclusivitate de Antena 3 CNN.

La malul Mării Negre, răsăritul nu s-a privit azi, 15 august 2026. Răsăritul s-a ascultat. În această dimineață, în timp ce Constanța abia se trezea, plaja s-a transformat într-o sală de spectacol în aer liber. Corul Național de Cameră Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, a cântat live în timp ce soarele a răsărit din apele Mării Negre. Mii de oameni au venit înainte de ora 06:00 dimineața pentru acest moment. Unii dintre ei au spus că au ajuns chiar de la ora 04:00 ca să prindă locuri cât mai aproape de scenă.

"Mi-a plăcut foarte mult, este pentru prima oară când vin la un concert Madrigal, şi la răsărit. M-a impresionat! A fost plin de viaţă, plin de energie bună", a declarat o turistă, iar o tânără a spus: "A fost o experienţă impresionantă. Răsăritul a făcut o atmosferă foarte frumoasă şi cred că ne-a impresionat pe toţi concertul".

› Vezi galeria foto ‹

A fost un moment de o frumusețe aparte, în care muzica și natura s-au întâlnit într-un spectacol care a durat doar câteva zeci de minute, dar care va rămâne mult timp în memoria celor prezenți.

"Sunt extraordinar de mândru şi sper să continuăm în fiecare an să aducem aceste momente de bucurie constănţenilor şi tuturor românilor, care aleg să petreacă Ziua Marinei şi Sfânta Maria aici, la Constanţa", a declarat Erwin Șimșensohn, directorul general al Teatrului de Stat Constanța.

A fost un moment de o frumusețe aparte, în care muzica și natura s-au întâlnit într-un spectacol care a durat doar câteva zeci de minute, dar care va rămâne mult timp în memoria celor prezenți.

"Sunt extraordinar de mândru şi sper să continuăm în fiecare an să aducem aceste momente de bucurie constănţenilor şi tuturor românilor, care aleg să petreacă Ziua Marinei şi Sfânta Maria aici, la Constanţa", a declarat Erwin Șimșensohn, directorul general al Teatrului de Stat Constanța.

Pentru al patrulea an consecutiv, Madrigal a revenit la malul mării, la Constanța, de Sfânta Maria și Ziua Marinei Române. Vocile corului au însoțit primele raze ale zilei, iar marea a devenit decorul unui concert care a devenit deja tradiție.

"Magic! Aşa cum aţi văzut, ne-am bucurat atât de pe scenă, cât şi din public şi a fost o emoţie specială cu care publicul s-a întâlnit. Am avut mai bine de 6.000 de oameni, care, pe trei plaje, au simţit această venire a Soarelui, de Ziua Marinei, într-un ritm pe care Anna Ungureanu, de la pupitrul Madrigalului, a reuşit să-l facă magic", a precizat Emil Ungureanu, manager Corul Madrigal, în timpul declaraţiilor.

Ulterior, acesta a mai spus: "Mâine seară, o sărbătorim pe Sfânta Maria împreună cu Marius Manole pe această scenă şi cu un alt decor – o să se simtă o altfel de energie: de data asta, la apus, unde aşteptăm publicul. Mai sunt şi câteva bilete. (...). Vom avea un imn pentru Fecioara Maria atât prin poeziile lui Tudor Arghezi, cât şi prin rugăciunile psaltice".