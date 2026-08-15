Ziua Marinei, sărbătorită sub amenințarea dronelor. România scoate în premieră noua corvetă. Președintele nu participă la festivități

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Ziua Marinei este sărbătorită, sâmbătă, în șase orașe iar activitățile principale au loc la Constanța.

Aici, peste 3.500 de militari români și străini iau parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Manifestări sunt programate la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, a anunțat Statul Major al Forțelor Navale (SMFN).

La Constanța, manifestările au loc pe faleză și în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei, unde, începând cu ora 10:00.

Aici, peste 3.500 de militari români și străini participă la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

Acest exercițiu mobilizează peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile, alături de mijloace terestre ale structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Corveta "Contraamiral August Roman" participă în premieră la Ziua Marinei

Ediția din acest an marchează participarea în premieră a corvetei "Contraamiral August Roman" - 261 și a vânătorului de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", recent intrate în serviciul Forțelor Navale Române.

Participă, de asemenea, nave și aeronave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța.

"Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10 va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante și va sublinia importanța cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională și cu partenerii internaționali.

Activitățile pe mare vor debuta cu tradiționala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o 'poartă de apă' realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești, iar, ulterior, corveta 'Contraamiral August Roman' - 261 va executa salutul de deschidere a exercițiului", se menționează într-un comunicat al Forțelor Navale Române.

Misiuni de luptă antimine și antisubmarin la Ziua Marinei

FNR 26.10 va cuprinde secvențe de luptă antimină și antisubmarin, apărare împotriva atacurilor aeriene, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale și misiuni de căutare și salvare pe mare.

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia, la ora 20:00, cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale și retragerea cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Cazino - Piața Ovidiu - faleza din fața clădirii Comandamentului Flotei. Între orele 21:30 și 22:00, Primăria Municipiului Constanța va organiza un spectacol de lasere și lumini în zona de nord a digului Tomis.