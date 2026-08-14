Ministerul Justiţiei spune că nu a blocat şi nu poate bloca plata salariilor angajaţilor CFR. Sursa colaj foto: Facebook/CFR Infrastructura

Ministerul Justiţiei a transmis vineri că nu a blocat şi nu poate bloca plata salariilor angajaţilor CFR SA şi nici ai unei alte companii, "după cum nu s-a opus încheierii Contractului de activitate şi performanţă pentru perioada 2026-2030", potrivit Agerpres. Anunţul vine în contextul în care reprezentanților organizațiilor sindicale li s-a spus că CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plăţii salariilor dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030.

"Asocierea directă dintre observaţiile juridice formulate de Ministerul Justiţiei, în cadrul competenţelor legale, în legătură cu un proiect de act normativ şi plata unor drepturi salariale este incorectă, întrucât finanţarea şi obligaţiile salariale ale CFR SA nu intră în competenţa Ministerului Justiţiei. Rolul Ministerului Justiţiei este strict instituţional, de analiză juridică: să verifice dacă proiectele de acte normative transmise spre avizare se încadrează în prevederile legale sau constituţionale", se precizează într-un comunicat transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, restituirea unui proiect de act normativ pentru clarificări şi corectarea unor inadvertenţe juridice nu reprezintă o manifestare de voinţă legată de oportunitatea sau aprobarea încheierii contractului, Ministerul Justiţiei neavând competenţe în acest sens.

De altfel, spune MJ, adoptarea unui act normativ "lacunar" sau cuprinzând "erori" din punct de vedere juridic ar fi expus ulterior CFR SA, angajaţii companiei sau statul român unor litigii şi riscuri de anulare a contractului.

"De asemenea, potrivit legii, Ministerul Justiţiei este ultimul avizator pe circuitul de avizare al documentelor, iar forma îmbunătăţită a proiectului se află în acest moment în procedura de avizare la un alt minister. După ce toate ministerele avizatoare vor elibera avizele intermediare, forma finală va fi avizată de Ministerul Justiţiei ca avizator de ultim resort", se menţionează în comunicat.

Ministerul Justiţiei subliniază că a analizat "cu celeritate" proiectele actelor normative cu care a fost sesizat, iar responsabilitatea pentru "rigurozitatea juridică" a actelor normative şi transmiterea lor în timp util în circuitul de avizare rămân în sarcina iniţiatorilor.

CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plăţii salariilor dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030, situaţie care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar, a avertizat, joi, sindicatul Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.

"În cadrul întâlnirii de joi, 13 august 2026, cu administraţia CNCF «CFR» SA, reprezentanţilor organizaţiilor sindicale li s-a comunicat clar că, dacă nu este aprobat Contractul de activitate şi performanţă 2026-2030, compania nu va putea asigura plata salariilor. Problema nu este creată de salariaţi şi nici de activitatea acestora. Este rezultatul unui blocaj administrativ între instituţiile statului", se menţionează în comunicatul sindicatului.

Conform sursei citate, Ministerul Justiţiei a restituit neavizat proiectul Contractului de activitate şi performanţă, arătând că acesta nu poate fi adoptat înainte de aprobarea prin Hotărâre de Guvern a Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Totodată, Ministerul Justiţiei a avertizat asupra riscului ca adoptarea Contractului fără respectarea acestei succesiuni să conducă la suspendarea şi ulterior anularea actului în contencios administrativ, se afirmă în comunicatul sindicatului.

"Am ajuns astfel într-o situaţie absurdă: statul are obligaţia să asigure funcţionarea infrastructurii feroviare, dar propriile proceduri şi întârzieri administrative riscă să lase fără salarii oamenii care ţin calea ferată în funcţiune. Neplata salariilor nu este doar o problemă socială. Înseamnă mii de familii rămase fără veniturile pentru care oamenii au muncit şi poate genera un conflict de muncă de amploare", precizează sindicatul.

Conform sursei citate, sindicaliştii solicită prim-ministrului României şi Ministerului Transporturilor să intervină de urgenţă pentru aprobarea documentelor necesare şi pentru garantarea plăţii integrale şi la termen a salariilor.

"Nu este normal ca, după ce şi-au făcut meseria, feroviarii să fie puşi să aştepte salariile până când instituţiile statului termină de plimbat documentele între ele. Salariile trebuie plătite. Calea ferată trebuie să funcţioneze. Guvernul trebuie să rezolve urgent acest blocaj", se mai afirmă în comunicatul transmis de Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane.