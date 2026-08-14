Putin îi trimite pe ruși în vacanță în Coreea de Nord. „Paradisul" lui Kim e aproape gol, iar turiștii sunt urmăriți peste tot

În stațiunea Wonsan-Kalma, însă, vacanțele sunt strict organizate, turiștii ruși sunt permanent însoțiți și au libertate limitată de mișcare. FOTO: Profimedia Images

Turiștii ruși sunt îndemnați de către puterea de la Kremlin să meargă în vacanță în Coreea de Nord, destinație promovată chiar de ministrul de Externe Serghei Lavrov. În stațiunea Wonsan-Kalma, însă, vacanțele sunt strict organizate, turiștii ruși sunt permanent însoțiți și au libertate limitată de mișcare, arată o investigație Der Spiegel.

„Marea este minunată, condițiile sunt minunate”, a declarat Lavrov în urmă cu câteva luni, lăudând destinația Wonsan-Kalma, aflată la 40 de minute de zbor de Phenian. El însuși a călătorit în stațiune la scurt timp după inaugurarea acesteia, anul trecut. În aprilie, o delegație rusă a revenit în noul complex turistic. O fotografie publicată de Ministerul rus al Mediului îl arată pe ministrul de resort alături de ministrul rus al Sănătății și de ministrul nord-coreean al Comerțului Exterior, pe pista aeroportului Wonsan-Kalma. În spatele lor se află un avion al companiei aeriene Nordwind Airlines.

În iulie anul trecut, Rusia a inaugurat, împreună cu această companie aeriană, o cursă directă între Moscova și Phenian. De atunci, un avion face o dată pe lună cursa dus-întors între cele două capitale. De cele mai multe ori, între cele două zboruri sunt doar una sau două zile. Pentru acest serviciu, Nordwind Airlines a primit o subvenție din partea statului rus, din Fondul de rezervă.

Potrivit Der Spiegel, începând din octombrie 2025, gradul de ocupare a zborurilor pe platforma de rezervări a companiei aeriene indică înaintea fiecărei plecări, doar până la 30 de locuri rezervate din cele câteva sute disponibile. Excepție a făcut luna aprilie 2026. Cu aproape două săptămâni înainte de plecare, 48 de locuri consecutive nu mai erau disponibile. Însă, în loc să zboare spre Phenian, avionul s-a îndreptat către aeroportul Wonsan-Kalma, potrivit datelor privind traficul aerian. În aceeași zi în care a fost realizată fotografia publicată de Ministerul rus al Mediului. Așadar, nu era vorba doar despre un avion cu turiști.

Cum speră Kim Jong Un să facă rost de valută

Kim Jong Un speră să încheie afaceri cu aliatul său apropiat, Vladimir Putin. În războiul împotriva Ucrainei, el i-a furnizat liderului rus artilerie, rachete și mii de soldați. În schimb, Putin răspunde prin sprijin economic și își lasă oficialii să promoveze, printre altele, vacanțele în această dictatură în mare parte izolată.

Coreea de Nord are nevoie urgentă de valută. Ca reacție la testele repetate cu rachete, Organizația Națiunilor Unite a înăsprit în mod constant sancțiunile împotriva Coreei de Nord. Tranzacțiile financiare și comerțul sunt puternic restricționate. Dar un sector care nu este încă sancționat este turismul.

Deocamdată, dintre turiștii străini, doar rușii au voie să călătorească în stațiunea din Wonsan. Aceștia au parte de un sejur complet organizat într-o stațiune turistică amenajată până în cele mai mici detalii. Acest lucru reiese din videoclipurile publicate de ruși pe rețelele sociale și din programele de călătorie, analizate de publicația germană.

Turiștii ruși trebuie să își rezerve vacanța la mare prin intermediul agențiilor de turism acreditate de administrația nord-coreeană pentru turism. Agențiile cu sediul în Rusia oferă pachete turistice complete, concepute în prealabil, pentru regiunea de coastă. Pe lângă programul de călătorie, inclusiv ghizii, pachetul include biletul de avion, cazarea la hotel cu pensiune completă, transferurile între obiectivele prevăzute în program și viza de călătorie. Pentru viză, Coreea de Nord solicită, pe lângă pașaportul rusesc, și o adeverință de la locul de muncă, pe hârtie cu antetul companiei, ștampilată și semnată de directorul general.

Un operator de turism cu sediul la Vladivostok oferea în 2025 o călătorie de opt zile. Patru dintre acestea erau petrecute în stațiune. Programul: mic dejun, plajă, prânz și cină, cazare la hotel. Celelalte patru zile erau, potrivit site-ului operatorului, dedicate capitalei nord-coreene.

Pentru o călătorie de opt zile la Wonsan, rușii trebuiau să plătească în 2025 aproximativ 1.850 de dolari, mai mult decât venitul mediu lunar din Rusia. Peste trei sferturi din prețul călătoriei trebuiau plătite în numerar, în dolari, cu puțin timp înainte de plecare. Restul sumei era achitat în ruble.

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Turiștii străini găsesc adesea magazinele și restaurantele din stațiune aproape goale. „Voiam să petrec timpul cu coreenii, dar aici nu sunt coreeni”, comentează o influenceriță. Afirmația este puțin exagerată: turiștii îi văd pe nord-coreeni privind, curățând plaja sau făcându-și cu mâna de la distanță.

În mod evident, influencerii sunt permanent însoțiți de „ghizii” lor. „Probabil suntem într-o stațiune de plajă cu securitate maximă”, glumesc turiștii ruși în videoclipuri în legătură cu libertatea de mișcare.

Pentru vara lui 2026, un operator de turism și-a adaptat programul la circulația trenurilor. În plus, rușii fac acum două excursii în regiune, în loc să petreacă zile întregi în stațiune.

Un alt operator de turism a redus chiar cu o zi durata sejurului în stațiune. Noua activitate programată în ultima zi a călătoriei este: „Pregătirea pentru zborul spre casă, satisfacția în urma aventurii încheiate”.

Potrivit cifrelor oficiale ale autorităților ruse, în 2025 au vizitat Coreea de Nord mai mulți ruși decât oricând înainte – dar este vorba în continuare de doar aproximativ 5.000 de persoane. Pe lângă turiștii ruși, se pare că stațiunea a fost deja vizitată și de delegații internaționale – de exemplu, una din China.