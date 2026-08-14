Benjamin Netanyahu numește Marea Britanie "prima republică islamică cu arme nucleare" și spune că va împiedica Iranul să devină a doua

2 minute de citit Publicat la 23:33 14 Aug 2026 Modificat la 23:36 14 Aug 2026

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit Marea Britanie „republică islamică dotată cu arme nucleare” și a dat asigurări că nu va permite ca Iranul să devină „a doua astfel de republică nucleară”, relatează vineri The Guardian.

Netanyahu a făcut declarațiile în timpul unui interviu pentru postul de radio al armatei israeliene.

Sunt declarații care rostogolesc clișeele islamofobe propagate de multă vreme de extremă dreaptă despre populația musulmană din Marea Britanie și ponderea acesteia în Regatul Unit, subliniază The Guardian.

În interviu, Netanyahu a lăudat relatarea pro-israeliană a jurnalistului Randolph Churchill, fiul fostului prim-ministru Winston Churchill, în timpul Războiului de Șase Zile din 1967, care a opus statul evreu mai multor națiuni arabe.

Netanyahu on Britain:



You might call Britain the "Islamic Republic of Britain."



Someone said that the first Islamic republic with nuclear weapons will be the Islamic Republic of Britain.



We’re making sure there won’t be another one—you know, in Iran. pic.twitter.com/EmLpSvYtxu — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Netanyahu: Ne asigurăm că Iranul nu va deveni o a doua republică islamică nucleară

„Încercați să găsiți (astfel de relatări) în Marea Britanie de astăzi, în ceea ce se numește republica islamică a Marii Britanii”, a spus el.

Interlocutorul premierului israelian a insistat, întrebând dacă nu cumva critica la adresa Marii Britanii ar fi nedreaptă, având în vedere că „toată Europa este așa (influențată de populațiile musulmane, n.r.)”

„Da, dar să știți că cineva a spus că prima republică islamică cu arme nucleare va fi republica islamică a Marii Britanii”, a răspuns Netanyahu.

„Ne asigurăm că nu va exista alta aici, în Iran”, a adăugat el.

Pakistanul, oficial Republica Islamică Pakistan, are un arsenal nuclear încă din anii 1990, remarcă The Guardian.

Relațiile dintre Marea Britanie și Israel au devenit tensionate în timpul ultimelor guvernări laburiste

Publicația britanică amintește că relațiile dintre Regatul Unit și Israel au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimele luni, mai ales de când Andy Burnham a devenit premier, în locul lui Keir Starmer.

Cu puțin timp înainte de a deveni prim-ministru, Burnham și-a cerut scuze pentru reacția inițială a Partidului Laburist la acțiunea militară a Israelului în Gaza, spunând că partidul „nu a înțeles bine” și angajându-se ca formațiunea „să procedeze mai bine” sub conducerea sa.

În iulie, politicianul a declarat că va „face mai mult pentru a pune presiune pe guvernul israelian”, inclusiv prin sancțiuni suplimentare, precum și printr-o posibilă interdicție a comerțului cu mărfuri provenind din coloniile evreiești din Cisiordania.

Regatul Unit, care se aliniază în general Statelor Unite în chestiuni internaționale, s-a distanţat net de războiul americano-israelian lansat în februarie împotriva Iranului, menționează presa internațională.