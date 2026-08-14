Postul important în statul ucrainean pentru care Volodimir Zelenski nu găsește om

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Volodimir Zelenski are o mare problemă, scrie Politico, vineri. Dincolo de scandalurile recente declanșate de schimbarea guvernului și demiterea unui ministru popular, președintele ucrainean mai trebuie să rezolve o situație complicată. Are nevoie de un nou ambasador la „curtea lui Trump”, dar nimeni nu își dorește cea mai dificilă funcție de la Washington.

Președintele ucrainean încearcă să găsească o persoană cu suficientă influență pentru a reprezenta guvernul de la Kiev în relația cu administrația Trump, însă potențialii candidați sunt reticenți să accepte această misiune extrem de solicitantă într-un moment critic al războiului, potrivit a doi foști oficiali ucraineni de rang înalt și patru parlamentari.

Necesitatea înlocuirii fostei ambasadoare, Olga Stefanișina, a contribuit la declanșarea remanierii guvernamentale încă nefinalizate a lui Zelenski. Stefanișina a fost demisă oficial pe 3 august, în contextul unor acuzații de corupție.

Zelenski și-a devansat planurile de remaniere pentru a-i putea da postul de ambasador Iuliei Sviridenko, prim-ministra guvernului țării, potrivit unui fost oficial ucrainean de rang înalt și unui expert republican în politică externă familiarizat cu contextul schimbărilor din guvern. Ea a refuzat, însă, dându-i planurile peste cap.

„Nu este niciun secret că m-am bazat pe Iulia Sviridenko și i-am oferit postul de ambasador în Statele Unite”, a declarat Zelenski la o conferință de presă la sfârșitul lunii iulie. El a adăugat că este în căutarea unui candidat cu cele mai înalte calificări posibile: „O persoană de nivelul unui viceprim-ministru, ministru sau prim-ministru”.

De atunci, însă, și alți potențiali candidați s-au dovedit la fel de reticenți, refuzând ceea ce ar fi oricum dificila misiune de a gestiona relația cu imprevizibila Casă Albă a lui Donald Trump.

Ucrainenii cu suficientă greutate politică și pricepere pentru postul de ambasador privesc funcția cu rezerve, „temându-se că nu ar beneficia de condițiile necesare pentru a-și face treaba în mod corespunzător”, a declarat Ivanna Klimpuș-Țințadze, o importantă parlamentară ucraineană din opoziție și fostă viceprim-ministră, care îl critică în mod regulat pe Zelenski.

„Cu siguranță așa ar sta lucrurile dacă persoana respectivă nu ar avea acces direct la președinte sau încrederea acestuia”, a adăugat ea. Acest lucru restrânge drastic opțiunile lui Zelenski. Persoana respectivă ar trebui probabil să provină din cercul său restrâns de consilieri de încredere, a spus Klimpuș-Țințadze, însă acolo nu există nimeni care să corespundă cu adevărat cerințelor.

„Să prezentăm situația ca și cum nimeni nu ar vrea postul ar fi o simplificare”, a declarat un fost diplomat ucrainean care a primit protecția anonimatului pentru a putea vorbi liber. „Desigur că există oameni care își doresc funcția, dar nu există nimeni care să fie cu adevărat la nivelul cerut. Zelenski întâmpină dificultăți în a ocupa postul”.

Direcția greșită

Dificultățile în găsirea unui ambasador la Washington fac parte dintr-o problemă mai extinsă pentru Zelenski, al cărui cancelarie nu a răspuns unei solicitări pentru comentarii, conform Politico. Popularitatea președintelui s-a deteriorat de când a început, în urmă cu o lună, o remaniere guvernamentală care rămâne nefinalizată și s-a dovedit turbulentă. Potrivit unui sondaj al Socis Center for Social Research, peste 55% dintre ucraineni consideră că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită.

Demiterea, în iulie, a popularului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, a declanșat proteste de stradă și o reacție politică puternică, în timp ce mai multe funcții importante rămân neocupate. Remanierea a ridicat și întrebări cu privire la modul în care Zelenski își alege echipa de conducere și cât de dispus este să caute oameni dincolo de cercul său restrâns de consilieri de încredere.

„Nimeni nu le-a explicat ucrainenilor de ce anume trebuia schimbat guvernul”, a declarat Mikola Kniajițki, parlamentar de opoziție din Liov și fondator al postului ucrainean Espreso TV.

„Nu existaseră critici publice formulate clar la adresa Sviridenko. În discursul său de rămas-bun în Parlament, ea a fost aplaudată. Deputații au ovaționat-o în picioare. Atunci de ce a fost demisă dacă activitatea sa era considerată atât de reușită și atât de apreciată?”

Un moment dificil

Postul vacant de ambasador apare într-un moment deosebit de delicat pentru guvernul de la Kiev. Americanii rămân esențiali pentru capacitatea Ucrainei de a continua războiul, iar persoana care va ocupa funcția va trebui să gestioneze relația cu o administrație Trump care și-a schimbat în repetate rânduri poziția atât în privința sprijinului militar, cât și asupra modului și momentului în care ar trebui să se încheie războiul.

Stefanișina, de exemplu, a recunoscut că a trecut printr-un adevărat „carusel diplomatic” în această funcție.

Ucraina încearcă să îl convingă pe Trump să-i acorde o licență pentru fabricarea sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, lucru pe care acesta l-a promis în iunie. Ulterior s-a răzgândit. Problema devine tot mai urgentă pe măsură ce Ucraina se îndreaptă spre o nouă iarnă de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice și civile și întâmpină deja dificultăți în interceptarea unui număr tot mai mare de rachete balistice. Zelenski a declarat că livrările de rachete pentru apărarea antiaeriană primite anul acesta de Ucraina de la aliați au scăzut cu două treimi față de 2025.

În același timp, există semne că, în curând, Casa Albă ar putea încerca să relanseze negocierile de pace aflate în impas. Într-o asemenea situație, ar deveni cu atât mai important ca Ucraina să aibă la Washington un ambasador cu suficientă greutate politică pentru a obține acces la factorii de decizie, cu autoritatea de a vorbi în numele lui Zelenski și cu abilitatea de a naviga într-o administrație în care politica se poate schimba rapid. Și, de asemenea, capabil să facă lobby în Congres.

Prin urmare, menținerea postului vacant implică riscuri care depășesc cu mult protocolul diplomatic. Ucraina s-ar putea trezi fără un reprezentant de prim rang la Washington tocmai în momentul în care se iau decizii privind armamentul, apărarea antiaeriană, logistica și schimbul de informații, precum și condițiile unei eventuale relansări a negocierilor de pace.

„Este foarte posibil ca Zelenski să nu numească pe nimeni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite”, a declarat Iaroslav Iurcișin, parlamentar de opoziție. „Va fi greu de apreciat cine s-ar potrivi cel mai bine peisajului politic înainte ca acele alegeri să aibă loc”.