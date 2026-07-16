Antena 3 CNN Externe Ucraina are un nou premier. Serhii Korețki, șeful Naftogaz, a fost votat de Parlament

Ucraina are un nou premier. Serhii Korețki, șeful Naftogaz, a fost votat de Parlament

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 13:27 16 Iul 2026 Modificat la 13:32 16 Iul 2026
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poza in care apar Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Serghi Korețki, preşedintele Consiliului de Administrație al Naftogaz.
Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Serhii Korețki, preşedintele Consiliului de Administrație al Naftogaz. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Parlamentul Ucrainei l-a aprobat pe Serhii Korețki, șeful companiei energetice de stat Naftogaz, în funcția de nou prim-ministru al țării. 

Zelenski l-a nominalizat pe Korețki, invocând experiența acestuia în sectorul energetic și susținând că este cel mai potrivit pentru a ajuta Ucraina să se pregătească pentru încă o iarnă de război. 

Numirea sa a fost aprobată cu 289 de voturi pentru.

Zelenski a demis-o săptămâna aceasta pe Iulia Sviridenko din postul de premier, după doar un an de mandat. Președintele nu a oferit până acum prea multe explicații cu privire la destituirea șefei executivului, limitându-se să spună că scopul este de a "reîmprospăta" conducerea.

Într-o declarație făcută presei la Kiev, Zelenski a afirmat că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Serhii Korețki, este cel mai bun candidat pentru funcția de prim-ministru, întrucât prioritatea Ucrainei este pregătirea pentru iarnă.

„Prioritățile sunt clare: pregătirea pentru iarnă", a declarat președintele ucrainean. Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: „Prin urmare, în urma tuturor consultărilor, Serhii Korețki este, fără îndoială, cel mai pregătit candidat pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei".

Demisia premierului duce automat la demisia întregului cabinet, ceea ce înseamnă că se preconizează o reorganizare mai amplă.

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Etichete: Volodimir Zelenski Ucraina

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