Ucraina are un nou premier. Serhii Korețki, șeful Naftogaz, a fost votat de Parlament

<1 minut de citit Publicat la 13:27 16 Iul 2026 Modificat la 13:32 16 Iul 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Serhii Korețki, preşedintele Consiliului de Administrație al Naftogaz. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Parlamentul Ucrainei l-a aprobat pe Serhii Korețki, șeful companiei energetice de stat Naftogaz, în funcția de nou prim-ministru al țării.

Zelenski l-a nominalizat pe Korețki, invocând experiența acestuia în sectorul energetic și susținând că este cel mai potrivit pentru a ajuta Ucraina să se pregătească pentru încă o iarnă de război.

Numirea sa a fost aprobată cu 289 de voturi pentru.

Zelenski a demis-o săptămâna aceasta pe Iulia Sviridenko din postul de premier, după doar un an de mandat. Președintele nu a oferit până acum prea multe explicații cu privire la destituirea șefei executivului, limitându-se să spună că scopul este de a "reîmprospăta" conducerea.

Într-o declarație făcută presei la Kiev, Zelenski a afirmat că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Serhii Korețki, este cel mai bun candidat pentru funcția de prim-ministru, întrucât prioritatea Ucrainei este pregătirea pentru iarnă.

„Prioritățile sunt clare: pregătirea pentru iarnă", a declarat președintele ucrainean. Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: „Prin urmare, în urma tuturor consultărilor, Serhii Korețki este, fără îndoială, cel mai pregătit candidat pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei".

Demisia premierului duce automat la demisia întregului cabinet, ceea ce înseamnă că se preconizează o reorganizare mai amplă.