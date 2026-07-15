Volodimir Zelenski propune un șef din Energie pentru funcția de premier al Ucrainei: "Este cel mai pregătit candidat"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Serghi Korețki, preşedintele Consiliului de Administrație al Naftogaz. Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a susținut miercuri candidatura șefului Companiei Naționale de Energie Naftogaz, Serghi Korețki, la funcția de prim-ministru, fără a oferi însă un răspuns clar cu privire la soarta ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, într-un moment crucial al războiului, relatează Reuters, potrivit Agerpres. "Serghi Korețki este, fără îndoială, cel mai pregătit candidat pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei", a subliniat liderul de la Kiev.

Zelenski a demis-o săptămâna aceasta pe Iulia Sviridenko din postul de premier, după doar un an de mandat. Parlamentul i-a acceptat demisia marți și se preconizează că va vota joi candidatura propusă pentru a-i succeda în funcție. Volodimir Zelenski nu a oferit până acum prea multe explicații cu privire la destituirea șefei executivului, limitându-se să spună că scopul este de a "reîmprospăta" conducerea.

Într-o declarație făcută presei la Kiev, Zelenski a afirmat că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Serghi Korețki, este cel mai bun candidat pentru funcția de prim-ministru, întrucât prioritatea Ucrainei este pregătirea pentru iarnă.

Parlamentul aprobă candidatura premierului și este foarte probabil să accepte candidatul desemnat de Zelenski, dat fiind că partidul său deține majoritatea în Rada Supremă (legislativul unicameral).

"Prioritățile sunt clare: pregătirea pentru iarnă", a declarat președintele ucrainean. Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Prin urmare, în urma tuturor consultărilor, Serghi Korețki este, fără îndoială, cel mai pregătit candidat pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei".

Demisia premierului duce automat la demisia întregului cabinet, ceea ce înseamnă că se preconizează o reorganizare mai amplă.

Toate privirile sunt îndreptate în acest context spre ministrul Apărării, Mihailo Fedorov. Întrebarea este dacă își va păstra sau nu funcția, într-un moment în care balanța pe câmpul de luptă a început să încline în favoarea Ucrainei, pe măsură ce aceasta desfășoară numeroase atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective strategice din interiorul Rusiei.

În vârstă de 35 de ani, Mihailo Fedorov este un promotor al inovațiilor tehnologice, el provenind din afara cercurilor Ministerului Apărării și a preluat conducerea acestei instituții cu șase luni în urmă.

Întrebat dacă Mihailo Fedorov își va păstra funcția de ministru al Apărării în noul guvern, Volodimir Zelenski a răspuns că se va întâlni cu Fedorov și cu conducerea armatei mai târziu, miercuri, înaintea unei întâlniri programate cu parlamentarii din partidul de guvernământ Slujitorii Poporului.