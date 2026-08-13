Prințesa Ilyana s-a măritat cu un pilot de curse britanic: Imagini cu mirii, decorul și tortul, de la nunta regală din Kuala Lumpur

4 minute de citit Publicat la 15:30 13 Aug 2026 Modificat la 15:30 13 Aug 2026

Nunta prințesei Ilyana din Malaysia, fiica sultanului din Pahang, cu pilotul britanic de curse Christopher Lionel Froggatt. Sursa foto: Kesultanan Pahang via Facebook

Prințesa Ilyana Alia, în vârstă de 29 de ani, s-a căsătorit cu pilotul britanic de curse Christopher Lionel Froggatt, în vârstă de 32 de ani, într-o ceremonie regală desfășurată la Kuala Lumpur. Evenimentul a reunit tradiții ceremoniale malaeziene, membri ai familiei regale din Pahang și invitați de rang înalt.

Ceremoniile regale de celebrare a nunții au avut loc timp de mai multe zile, la sfârșitul săptămânii trecute. Recepția de nuntă a avut loc la Shangri-La Hotel din Kuala Lumpur.

La eveniment a participat tatăl miresei, Sultanul Pahangului, alături de prințul moștenitor Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah și alți membri ai familiei regale.

Nunta a fost una aparte și prin profilul mirelui: Ilyana provine dintr-una dintre familiile regale ale Malaeziei, în timp ce Froggatt este un pilot britanic de GT, cu o carieră construită în jurul automobilelor Ferrari și al competițiilor de anduranță.

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Ceremonia regală a îmbinat tradițiile malaeziene cu fastul unei nunți regale

Potrivit comunicatului oficial al Kesultanan Pahang, mirii au fost conduși la dais, unde a avut loc Istiadat Menyuap Nasi Semangat, ceremonia tradițională în cadrul căreia cuplului îi este oferit „Nasi Semangat”.

A urmat Istiadat Bersanding dan Merenjis, ceremonia regală în care mirii au stat pe dais, iar membrii familiei regale au participat la ritualul de binecuvântare și stropire.

Unul dintre cele mai simbolice momente a fost Istiadat Meletakkan Panca Bicara, prin care Sultanul Pahangului și-a exprimat binecuvântarea pentru noul cuplu.

Ceremonia s-a încheiat cu rugăciuni conduse de Muftiul Pahangului, Profesorul Dato’ Dr Haji Asmadi bin Mohamed Naim, urmate de o sesiune oficială de fotografii cu familia și invitații distinși.

Printre participanți s-au numărat prințul moștenitor al Pahangului, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, alți membri ai familiei regale, Menteri Besar al Pahangului, Dato’ Sri Diraja Wan Rosdy Wan Ismail, și un reprezentant al vicepreședintelui Emiratelor Arabe Unite, Shaikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan.

Principalele tradiții:

Înaintea ceremoniei, Christopher Froggatt a efectuat rugăciunea sunnah, după care cuplul a fost condus spre dais. Ceremonia islamică a inclus prezentarea mas kahwin, darul matrimonial oferit miresei, precum și schimbul verighetelor. Au urmat rugăciunile și ritualul merenjis, un gest simbolic asociat cu binecuvântarea și urările de bine pentru proaspătul cuplu, potrivit Times of India.

Rochia de mireasă și bijuteria regală spectaculoasă

Pentru nunta regală, Ilyana a purtat o rochie creată de designerul malaezian Radzuan Radziwill, cunoscut pentru creațiile sale care combină elemente tradiționale cu siluete moderne.

Ținuta a fost completată de Diamond Tiara a reginei Azizah, o bijuterie regală spectaculoasă și o piesă de patrimoniu a familiei, purtată cu această ocazie de mireasă.

Imaginile de la eveniment arată o ținută elaborată, cu o trenă lungă, voal și bijuterii care completează aspectul ceremonial al miresei.

Cine este mireasa, Prințesa Ilyana Alia

Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Ilyana Alia este fiica Sultanului Pahangului și a fostei actrițe Julia Rais. S-a născut în 1997 și face parte din familia regală a Pahangului.

Tatăl ei are un statut aparte în monarhia malaeziană: Sultanul Abdullah a fost al 16-lea Yang di-Pertuan Agong, adică regele Malaeziei, între 2019 și 2024. Malaezia are un sistem monarhic neobișnuit, în care tronul federal este ocupat prin rotație de conducătorii celor nouă familii regale ereditare.

Mama miresei, Julia Rais, a fost actriță și model în Malaezia înainte de căsătoria cu Sultanul Abdullah. Ilyana este una dintre cele trei fiice ale cuplului.

Tatăl miresei a fost regele Malaeziei

Tatăl miresei, Sultanul Abdullah Ahmad Shah al Pahangului, a fost regele Malaeziei între 2019 și 2024.

În prezent, în 2026, regele Malaeziei este Sultanul Ibrahim Iskandar, din Johor.

Sistemul malaezian este neobișnuit: regele federal este ales pentru un mandat de cinci ani dintre cei nouă conducători ereditari ai statelor malaeziene.

Cine este mirele, Christopher Lionel Froggatt

Christopher Lionel Froggatt, în vârstă de 32 de ani, este un pilot britanic specializat în curse GT și anduranță. El este fondatorul Tempesta Racing, echipă cu care a concurat în competiții internaționale de top.

Potrivit biografiei sale oficiale, Froggatt a ajuns relativ târziu în motorsport: pasiunea pentru automobile, quad-uri și motocross l-a însoțit încă din copilărie, însă a început efectiv competițiile auto abia la 24 de ani. Un test de performanță Ferrari pe circuitul de la Fiorano, în Italia, a reprezentat momentul care l-a determinat să intre serios în lumea curselor.

În 2017 a concurat în Ferrari Challenge, iar un an mai târziu a câștigat campionatul. Ulterior a făcut trecerea la categoria GT3. Palmaresul său include titluri și podiumuri în GT World Challenge Europe, Ferrari Challenge și alte competiții internaționale.

Froggatt a concurat inclusiv la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, la volanul unui Ferrari 296 GT3. Tempesta Racing concurează în prezent în categoria GT3, Froggatt fiind unul dintre piloții echipei.

Astfel, căsătoria sa cu Prințesa Ilyana a adus împreună două lumi aparent foarte diferite: aristocrația malaeziană și universul spectaculos al curselor GT.