Scandal la Opera din Cluj. Fostul director demis, pentru care s-a certat Bolojan cu UDMR, este acuzat că a risipit banii publici

Florin Estefan, fostul director al Operei din Cluj Napoca. Foto: Florin Estefan/Facebook

Scandalul de la Opera din Cluj continuă și la trei luni după ce fostul director, Florin Estefan a fost demis după evaluarea Ministerului Culturii, care i-a dat nota 6,95 pentru activitate, sub pragul minim necesar de 7 pentru continuarea mandatului. Evaluările sale anterioare au fost până atunci peste 9, iar pentru anul 2025 ar fi primit nota 9,80. Nota primită de la Ministerul Culturii a provocat chiar și o ceartă uriașă în una din ultimele ședințe ale fostei Coaliții de guvernare. Ilie Bolojan a fost foarte furios pe decizia ministrului Culturii de atunci, Andras Demeter, de la UDMR, de a-i da lui Estefan o notă mică, și i-a reproșat acest lucru președintelui UDMR, Kelemen Hunor.

Estefan este orădean, ca și Bolojan, și afiliat grupării politice ardelene din jurul acestuia. Pentru că nota nu a fost schimbată de ministrul de la UDMR, Florin Estefan a dat Ministerul Culturii în judecată. În iulie, Tribunalul București a respins cererea de suspendare a deciziei de încetare a mandatului, ca neîntemeiată. Separat este înregistrat un dosar în care Estefan solicită anularea ordinului ministrului și a procesului-verbal de evaluare.

„Rezultatul primit, 6,95, cu doar 0,05 sub pragul prevăzut de lege pentru continuarea mandatului, este profund nedrept și în totală contradicție cu realitatea activității desfășurate”, a transmis Florin Estefan într-un mesaj public pe pagina sa de Facebook. Ministerul Culturii l-a numit manager interimar al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca pe fostul ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, pentru o perioadă de 120 de zile. Estefan a rămas însă director artistic al Operei din Cluj.

Demiterea sa a stârnit numeroase reacții în mediul cultural clujean și mai multe personalități publice. Inclusiv primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a solicitat Ministerului Culturii publicarea raportului de evaluare care a stat la baza deciziei de a-l demite, însă curg în continuare rapoarte și acuzații despre modul în care au fost administrate de către Estefan resursele publice, patrimoniul și mecanismele de decizie ale Operei.

Peste 580.000 de lei cheltuiți pentru un proiect abandonat, producții artistice costisitoare, contracte cu ONG-uri, angajări contestate, servicii juridice externalizate, achiziții directe repetate și probleme privind administrarea patrimoniului, sunt câteva dintre situațiile care marchează cei peste zece ani ai mandatului lui Florin Estefan la conducerea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Unul dintre cele mai controversate cazuri, conform unui raport al Sindicatului Transilvania Art, este Opera Hub, proiect pentru care instituția a cheltuit peste 580.000 de lei, deși investiția nu a mai fost realizată. Peste 100.000 de lei ar fi fost plătiți pentru chirii, iar peste 150.000 de lei pentru documentații tehnice și proiectare. Proiectul a fost blocat după ce s-a constatat că terenurile vizate nu se aflau în proprietatea Operei sau a Ministerului Culturii, deși această condiție era esențială pentru finanțare.

Același raport vorbește despre ”desfășurarea activității prin intermediul unei persoane juridice (ONG) în care instituția nu are reprezentare juridică (Asociația Opera2you)”. Astfel, sunt enumerate mai multe nereguli înregistrate:

”Suspiciuni existență contracte pentru achiziționarea decorurilor, costumelor sau producțiilor în integralitate, încheiate între un vânzător din străinătate și un intermediar ONG/societate comercială, fără ca instituția să fie parte în aceste raporturi și pentru care se angajează cheltuieli de transport, manipulare, reparații, închiriere (de ex.: contract nr. 598/2016, contract nr. 52/2018 etc.); suspiciuni privind gestionarea patrimoniului și resurselor operei prin intermediul unor persoane juridice la care instituția publică nu este asociat/fondator: Asociația Exart (achiziție bunuri și obiecte de inventar pentru spectacolul Traviata din 2016) și asociația Opera2you (producția „Elixirul dragostei” de G. Donizetti din 2018, producțiile Balul Operei, Concurs Verum Solitus, Opera Aperta 2020-2026 etc.); Neconcordanțe între devizele de cheltuieli pentru producții și contractele încheiate cu aceste ONG-uri, (suspiciuni cheltuieli nejustificate ca parte a executării acestor contracte, pentru terțe părți aflate pe lanțul de achiziție) - de ex.: contract nr. 598/2016, contract nr. 52/2018, contract nr. 91/2018, etc. cheltuieli angajate de instituție pentru proiecte și programe derulate de asociația Opera2you – de ex.: contract în baza referatului nr. 555/2025, contract servicii orchestrație muzicală în 2022, contract încheiat cu Opera Maghiară din Cluj-Napoca, servicii orchestrație muzicală, servicii interpretare muzicală, diverse prestări servicii în 2023, plăți servicii interpretare artistică în perioada 11.07-19.07.2024, servicii sonorizare 2026 etc”



Mai sunt acuzate ”nerespectarea legislației privind condițiile de ocupare a postului de auditor intern, din perioada ianuarie-februarie 2023 - angajare fără concurs și lipsă aviz ordonator de credite la data angajării (încălcare art. 12 din Legea 672/2002); Nerespectarea legislației privind ocuparea funcției de șef birou financiar-contabil pe perioada 2020-2022 – angajare fără concurs și lipsa deținerii certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi la data angajării (încălcarea art. 19 din Legea 500/2002); Angajarea unor persoane în temeiul O.G. 21/2007, după ce au fost respinse la concursul de ocupare a postului vacant de consilier juridic din anul 2022; Nerespectarea legislației de constituire a comisiilor de concurs pentru ocuparea postului de director tehnic în anul 2021 – remunerare membrii comisie de concurs (link, link) în baza unor contracte de drept civil (încălcare H.G. 286/2011, care nu prevede remunerarea membrilor și afectarea obiectivității examinării datorită unor interese patrimoniale în relație cu instituția: încheiere contract drepturi de autor); Ineficacitatea economică și lipsa de disciplină financiară pentru contracte de închiriere a propriilor spații (contract de închiriere în 2015 a unui spațiu situat la subsolul clădirii cu societatea Casa Vega SRL pe 10 ani)”

În relația Operei cu Asociația Opera2you și alte organizații externe, în cazul unor producții și evenimente, printre care „Elixirul dragostei”, Balul Operei și Opera Aperta, sunt ridicate de către sindicat întrebări privind diferențele dintre devize, contracte și fluxul veniturilor, dacă, în anumite situații, banii din bilete au ajuns la asociație, în timp ce o parte dintre costuri au fost suportate de Operă. Strategia artistică este, la rândul ei, pusă sub semnul eficienței economice. Producții precum „Aida”, „Simon Boccanegra”, „Don Giovanni” sau „La fanciulla del West” au presupus investiții importante, iar unele ar fi fost dificil de programat din cauza complexității logistice. Sunt reclamate inclusiv creșteri ale costurilor față de devizele inițiale și un număr considerat excesiv de artiști externi. Întrebarea legitimă este cât au costat aceste producții, cât au fost exploatate și ce venituri au generat.

La capitolul resurse umane apar alte probleme. Sunt indicate situații în care funcții precum cea de auditor intern sau de șef al biroului financiar-contabil ar fi fost ocupate fără concurs ori fără îndeplinirea tuturor condițiilor procedurale. În același timp, aproximativ 183 de angajați, circa 70% din personal, ar fi avut contracte pe perioadă determinată, unele menținute timp de peste zece sau chiar 20 de ani.

Și administrarea patrimoniului ridică semne de întrebare.

În privința cheltuielilor curente, sunt indicate peste 130.000 de lei anual pentru pază și sisteme de securitate, 10.000 de lei pentru formarea managerului și a directorului de marketing și 6.000 de lei pentru un curs de audit public intern. Sunt semnalate și achiziții directe repetate de la aceleași entități.

Sunt indicate de către sindicaliști și două decizii ale Curții de Apel Cluj-Napoca, din 2020 și 2024, în urma cărora Opera ar fi fost obligată la plata unor prejudicii în legătură cu decizii nelegale atribuite culpei manageriale. Raportul invocă însă și alte probleme administrative: deplasări pentru care sunt ridicate întrebări privind oportunitatea sau aprobarea, un proces-verbal de contravenție emis de autoritatea pentru protecția datelor și probleme privind acordarea unor indemnizații și gestionarea resurselor umane.

Ce acuzații se aduc în Raportul Sincicatului Transilvania Art la adresa managementului din mandatul lui Florin Estefan:

”Cheltuieli nejustificate pentru cursuri de formare profesională:

10.000 lei pentru manager și director de marketing (nu aveau printre atribuțiile de serviciu impresariere artistică); 6000 lei, reprezentând contravaloare curs formare/acreditare audit public intern (în 2022)



Existența unor prejudicii stabilite de instanțele de judecată în sarcina instituției, ca urmare a unor decizii nelegale dispuse exclusiv din culpa managerului:

Decizia civilă nr. 790/A/2024 a Curții de Apel Cluj-Napoca; Decizia civilă nr. 1013/A/2020 a Curții de Apel Cluj-Napoca;



Mod cheltuire alocări financiare premiere artistice (modul defectuos în care se gestionează producțiile noi)

sume mari de bani angajate în producții care depășesc capacitățile logistice de montare ale instituției, motiv pentru care sunt programate foarte rar în cadrul stagiunii, generând un raport scăzut cost-beneficiu (de ex: Opera Aida – 2025, opera Simon Boccanegra – 2025, opera Don Giovanni – 2023, opera La fanciulla del West – 2022 etc.); producțiile noi conțin uneori cheltuieli excesive cu realizatorii artistici invitați (contracte de drepturi de autor sau drepturi conexe acestora), care nu se justifică raportat la capacitatea tehnică de a le prezenta publicului; suspiciuni privind lipsa devizului de lucrări la demararea realizării producției artistice, prototipuri realizate de atelierele de producție care determină încărcarea nejustificată a devizelor de lucrări datorită lipsei prezenței realizatorilor în timpul procesului de executare a producției (de ex. scenografi sau regizori artistici), situații de modificări nejustificate a obiectelor de decor, mobilă, costume sau recuzită, care conduc la creșterea cheltuielilor finale ale producțiilor, depășind cu mult și nejustificat valoarea devizului inițial (de ex. La fanciulla del West – 2022, Aida – 2025 etc.);



Cheltuieli nejustificate cu deplasări/delegații (deplasări care nu par a avea legătură cu activitatea instituției, posibil interese profesionale personale):

Servicii transport și cazare conf. referat nr. 1173/2023 și nr. 1175/2023 Servicii cazare și transport conf. referat nr. 815/2023 și 816/2023 Servicii de cazare conf. referat nr. 190/2024clp Servicii de transport conf. referat nr. 190/2024 Servicii de transport conf. referat nr. 1156/2024 Servicii de transport 05.11.2024-26.11.2024 Servicii de transport și cazare conf. Referat nr. 1269/2024 Servicii de transport conf. referat nr. 83/2025 Servicii de transport referat nr. 707/2026, ș.a. suspiciuni că nu există aprobarea ordonatorului de credite pentru deplasările/delegațiile externe



Cheltuieli nejustificate contract de servicii juridice de consultanță cu avocat G.G. începând cu anul 2020, deși există post de consilier juridic:

oportunitate și legalitate încheiere contracte (existență referate justificative, nu s-a efectuat un concurs de oferte pentru selectarea serviciilor, există suprapuneri de sarcini cu fișa postului consilierului juridic, suspiciune lipsă aprobare ordonator de credite pentru toate contractele); avocatul contractat avea ca obligații în contract (Art. 1 pct. 1.1.2.) reprezentarea intereselor instituției în realizarea obiectivului de investiții OperaHub (fiind în culpă pentru gestionarea și anularea proiectului pentru lipsa terenurilor în proprietate); lipsă obligații prev. de art. 115-116 din Statutul profesiei de avocat în conținutul contractului, așa cum solicită Ministerul Culturii în anul 2021 (Adresa nr. 1085/2021); rapoartele de activitate conțin doar sarcini punctuale, uneori chiar alte activități decât cele menționate în contract, unele rapoarte nefiind certificate în privința realității de către un reprezentant al instituției.



Altele/Complementare:

nerespectarea art. 7, cifra 1)-Obiective pe întreaga perioadă de management, lit. A, lit. a), b), e), din contractul de management;

nerespectarea art. 7, cifra 1)-Obiective pe întreaga perioadă de management, lit. A, lit. g) din contractul de management raportat la caietul de obiective – Cap. V, pct. 5, lit. d), e) și pct. 20, pct. 22;

Angajarea pe funcții de conducere fără organizarea procedurilor de ocupare prin concurs, pe toată perioada mandatelor

Angajări fără îndeplinirea condițiilor de studii de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul de activitate

Intervenții asupra mobilierului clădirii (scaunele destinate publicului) încadrată ca monument istoric de categorie A, fără a avea avizul de specialitate al Ministerului Culturii (încălcare Legea 422/2001 – anual în cadrul evenimentului Balul Operei organizat în perioada februarie-martie);

lipsa organizării periodice a consiliului artistic și administrativ (a se vedea evidența convocării acestor organisme);

În perioada 2016-2021 Componența consiliului administrativ a fost stabilită cu încălcarea art. 19 din O.U.G. 21/2007, prin desemnarea a două persoane care nu erau prevăzute de lege, ele având în fapt relații patrimoniale directe cu managerul – rezultă hotărâri ale consiliului susceptibile a fi nule de drept

existența unui număr crescut de accidente de muncă la nivelul instituției, ca urmare a neimplementării de către management a măsurilor recomandate de specialiștii în domeniu;

pondere excesivă a raporturilor de muncă încheiate pe perioadă determinată, unele cumulând peste 10 sau chiar peste 20 ani, inclusiv pentru personal administrativ (există un număr de aprox. 183 astfel de contracte - cca. 70 % din total angajați);

Verificare existență drept manager de a participa în calitate de autor în activitatea artistică (respectare art. 28 din OUG 189/2008, respectiv existența actelor adiționale la contractul de manag.);

Cheltuieli excesive privind paza și accesul în instituție; fundamentarea necesității angajării acestor cheltuieli este nejustificată datorită: existența unor posturi de paznic/guard ocupate cu contract de muncă (salarii anuale de aprox. 55.000-60.000 lei); cheltuieli suplimentare privind achiziționarea unui sistem de supraveghere video în valoare de peste 61.000 lei până în prezent, pentru achiziție, montaj și consultanță; cheltuieli suplimentare privind achiziționarea unui sistem de uși securizate cu acces electronic prin cartela, (impact bugetar pentru implementare și mentenanță de peste 15.500 lei până în prezent) – link , link ,etc.;



Toate aceste cheltuieli au același scop/fundamentare: asigurarea pazei și protecției clădirii, ultimele două fiind nejustificate (impact bugetar anual total: peste aprox. 130.000 lei)