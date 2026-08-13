Un bărbat de 69 de ani a susținut două examene la Bac, în sesiunea de toamnă. „Proba a treia o va da la anul ca să se pregătească”

Peste 33.000 de candidați s-au înscris în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Foto: Getty Images

Un bărbat de 69 de ani din Botoșani este un exemplu că niciodată nu este prea târziu pentru toți cei care vor să își îndeplinească un vis. El a susținut două probe din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului, respectiv la limba română şi la matematică. Mai mult, la anul, bărbatul are de gând să susțină și ultimul examen, la logică, relatează Agerpres.

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Botoşani, Bogdan Suruciuc, a declarat că bărbatul este cel mai în vârstă candidat care a susţinut Bacalaureatul anul acesta.

„Eu nu am mai întâlnit persoană care la vârsta asta să susţină examenul de Bacalaureat. A susţinut doar la două probe. A spus că proba a treia o va susţine la anul, pentru a avea timp să se pregătească”, a afirmat Suruciuc.



Oficialul ISJ a declarat că gestul bărbatului este „un semnal pentru tânăra generaţie care trebuie să înţeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă”.

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat a început luni, 3 august. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în sesiunea de toamnă.

La sesiunea iulie 2026, la nivel național, rata de promovare la Bacalaureat 2026 a fost de 74,8% pentru toți candidații, înainte de contestații.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină minimum media 6 la probele scrise.