Fiul lui Cristi Borcea, acuzat că a intrat în casă peste fosta iubită și a bătut-o: A fost emis ordin de protecție și va purta brățară

Patrick Borcea și-ar fi bătut fosta iubită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică, iar Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecţie, pentru o perioadă de 6 luni, după ce acesta a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare.

„La data de 1 august, poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 10:15, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6, pentru o perioadă scurtă, fără a asigura uşa de acces, la revenirea în locuinţă l-a găsit în interiorul acesteia pe fostul concubin”, a informat, joi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Potrivit sesizării, între cei doi a avut loc un conflict, în timpul căruia bărbatul ar fi ameninţat-o şi ar fi agresat-o fizic, ulterior părăsind locuinţa cu cheile apartamentului şi ale autoturismului persoanei vătămate.

În urma verificărilor efectuate, bărbatul s-a prezentat la sediul Secţiei 20 Poliţie, unde a predat cheile.

„Având în vedere aspectele sesizate şi pentru prevenirea unor eventuale acte de violenţă, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică, faţă de bărbatul în cauză”, precizează Poliţia.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecţie, pentru o perioadă de 6 luni.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, lovire sau alte violenţe şi furt calificat.

Cine este Patrick Borcea

Patrick Borcea este fiul cel mare al omului de afaceri Cristi Borcea și al Mihaelei Borcea. Născut în 1997, Patrick are 29 de ani și este implicat în afaceri, fiind preocupat în special de zona de business și investiții. Presa a relatat de-a lungul timpului despre proiectele sale antreprenoriale și despre faptul că a început să își construiască propriul drum în afaceri.

Cristi Borcea are în total nouă copii, cu patru femei. Din căsnicia cu Mihaela Borcea îi are pe Patrick, Antonia Melissa și Angelo, gemenii născuți în 2003. Cu cea de-a doua soție, Alina Vidican, are doi copii, George Alexandru și Gloria.

Din relația cu avocata Simona Voiculescu o are pe Andreina Carolyn Christine, iar împreună cu actuala soție, Valentina Pelinel, are trei copii: Milan, Indira Maria și Rania Maria, ultimele două fiind gemene.

Dacă sunteți victimă a violenței domestice, a abuzului sexual sau a traficului de persoane, puteți cere ajutor și consiliere gratuită la linia TelVerde a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din România: 0800 800 678 sau la linia TelVerde pentru victimele violenței domestice și discriminării: 0800 500 333, disponibile 24/7. În caz de pericol imediat, apelați 112.