Mărturia șoferului care a ucis doi pietoni la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”. A refuzat internarea pentru că „nu merită tratat”

Bărbatul de 50 de ani povestește că și-a pierdut cunoștința FOTO: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a obținut prima reacție a șoferului din Brașov care a ucis cu mașina doi pietoni aflați pe trotuar, în centrul orașului. Bărbatul de 50 de ani povestește că și-a pierdut cunoștința chiar înainte să intre cu autoturismul în sensul giratoriu și că s-a trezit abia la spital. Imaginile cu mărturia au fost puse la dispoziție de familia tânărului din Piatra Neamț care a murit în urma accidentului tragic.

Familia tânărului din Piatra Neamț care a murit în accident a căutat răspunsuri și a stat de vorbă cu șoferul care a provocat acest teribil eveniment rutier.

Acesta a spus că îi pare foarte rău pentru cele întâmplate și că va răspunde în fața legii. Nu știe să fi avut probleme medicale și a mai explicat că atunci când s-a întâmplat tragedia mergea să-și ia copilul de la un antrenament.

Familia ar fi înțeles tot ceea ce s-a întâmplat și spune că nu are nicio pretenție în afară ca legea să își spună cuvântul în acest caz.

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere, nu a avut nicio problemă cu permisul. O dată mi-au luat permisul pentru că am depășit un TIR și o dată am avut o amendă de circulație, în 33 de ani de permis”, a explicat șoferul.

El le mai spune rudelor tânărului decedat că nu știe cum a ajuns în sensul giratoriu.

„Nu știu... Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Mi-am pierdut cunoștința înainte de giratoriu. Eu am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât e bordura acolo? Dacă aș fi fost conștient m-aș fi băgat pe acolo?”, mai spune bărbatul.

El le-a mai explicat rudelor tânărului decedat că a suferit mai multe leziuni în urma accidentului, dar că a refuzat internarea, pentru că „nu merit să mă tratez”.

„Am coaste rupte, dar am refuzat internarea pentru că nu merit să mă tratez. Nu merit! Mă doare, astă noapte nu am putut să dorm... Dar una e să te doară o coastă și una e să nu mai fii”, a mai spus el.

Șoferul de 50 de ani care a urcat cu mașina peste sensul giratoriu și a ajuns pe trotuar, acolo unde a lovit cei trei turiști, va fi cercetat în libertate. Bărbatul a fost supus și unei expertize psihiatrice.

Doi oameni au murit, iar altul se află acum în stare critică la spital în urma acestui accident.

În urmă cu 11 ani însă, șoferul care a provocat tragedia a fost considerat erou după ce a salvat un turist de la înec la Neptun.