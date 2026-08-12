Momentul accidentului mortal din centrul Brașovului. Declarațiile martorilor. "A fost un carnagiu. Nu am mai văzut niciodată așa ceva"

1 minut de citit Publicat la 08:05 12 Aug 2026 Modificat la 08:07 12 Aug 2026

Momentul accidentului mortal din centrul Brașovului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. FOTO Colaj foto Antena 3 CNN

Momentul accidentului mortal din centrul Brașovului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Înregistrările arată clipele dinaintea tragediei, dar și impactul în urma căruia doi bărbați au murit pe loc. Mașina, condusă de un bărbat în vârstă de 50 de ani, a urcat pe un sens giratoriu și a pătruns în zona pietonală, unde a lovit în plin un grup de patru persoane.

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Doi dintre bărbați au murit pe loc, iar un al treilea este în stare critică și a fost intubat. Șoferul și cea de-a patra victimă au fost transportați la spital.

Martorii povestesc că autoturismul circula cu viteză foarte mare înainte ca șoferul să piardă controlul asupra direcției.

"A fost un carnagiu. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Ne-am speriat, ne-am luat în brațe și am început să plângem", a declarat o femeie.

"Am ajuns după aproximativ trei minute. Ni s-a spus că mașina venea cu viteză foarte mare, iar șoferul a pierdut controlul. Autoturismul s-a izbit de colțul clădirii și acolo i-a prins pe oameni", a povestit alt martor.

Un bărbat aflat în zonă a descris imaginile găsite la locul accidentului:

"Șoferul era căzut pe volan, iar trei persoane se aflau la pământ. Cu doar două minute înainte trecuserăm și noi pe aici. Este inexplicabil cum, pe o stradă atât de îngustă, șoferul putea să vină cu o asemenea viteză."

Una dintre victime e cetățean german. Alt cetățean german este rănit și a fost dus la spital.

Inspectoratul de Poliție Județean Braşov a transmis că ancheta este în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală.