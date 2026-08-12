Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică înaintea unor exerciții militare majore SUA - Coreea de Sud

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică. Sursa foto: Getty Images

Coreea de Nord a lansat, miercuri, o rachetă balistică spre apele din largul coastei de est a Peninsulei Coreene, au anunțat autoritățile sud-coreene și japoneze, cu doar câteva zile înainte să înceapă ample exerciții militare comune ale Seulului și Washingtonului, criticate de multă vreme de Phenian, notează Reuters.

Racheta a fost lansată din zona Wonsan, de pe coasta de est a Coreei de Nord, în jurul orei 06:00, a precizat Statul Major Întrunit (JCS) al Coreei de Sud, la șase zile după ce Coreea de Nord lansase o altă rachetă balistică din aceeași zonă.

Lansarea are loc înaintea exercițiilor militare sud-coreene și americane, denumite „Ulchi Freedom Shield” și programate pentru perioada 17-27 august, care vizează contracararea capacităților nucleare și de înarmare în continuă evoluție ale Phenianului.

Mesaj pentru SUA şi Coreea de Sud

Hong Min, cercetător principal în cadrul Institutului Coreean pentru Unificare Națională din Seul, a declarat că lansarea a făcut probabil parte din programul existent de dezvoltare a armamentului Coreei de Nord, însă momentul ales ar fi putut servi și la transmiterea unui mesaj înaintea exercițiilor americano-sud-coreene.

„Chiar dacă a fost vorba despre testarea unei arme aflate în stadiul de dezvoltare, alegerea momentului pentru efectuarea testului necesită o decizie politică”, a afirmat Hong.

Autoritățile sud-coreene au declarat că, pe 6 august, Coreea de Nord a lansat, de asemenea, o rachetă balistică din zona Wonsan, însă Phenianul nu a relatat despre această lansare în mass-media de stat. Hong a afirmat că este posibil ca acel test să nu-și fi atins obiectivul propus.

Al 11-lea test din 2026

Coreea de Nord a efectuat o serie de teste în acest an, vizând rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, rachete de artilerie și alte arme tactice. Lansarea de miercuri a reprezentat al unsprezecelea test suspectat a fi cu rachetă balistică din acest an, conform evaluărilor sud-coreene.

Autoritățile din domeniul apărării din Coreea de Sud și Japonia au precizat că racheta a parcurs o distanță de aproximativ 700 km. Statul Major Întrunit nu a clasificat arma lansată miercuri drept rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune, menționând că autoritățile efectuează o analiză detaliată a specificațiilor acesteia.

Această omisiune lasă deschisă întrebarea privind tipul rachetei, au remarcat analiștii. Rachetele balistice cu o rază de acțiune cuprinsă între 300 km și 1.000 km sunt, în general, clasificate drept rachete cu rază scurtă de acțiune.

Hong a declarat că raza de acțiune, traiectoria și locul lansării sugerează că ar fi putut fi vorba despre un tip de rachetă hipersonică, deși nu a fost exclusă nici posibilitatea unei rachete lansate de pe submarin.

Phenianul nu a emis nicio declarație imediată cu privire la această lansare.

Coreea de Sud şi Japonia, îngrijorate

Atât Coreea de Sud, cât și Japonia au condamnat lansarea. „Japonia a transmis un protest ferm Coreei de Nord prin canale diplomatice, la Ambasada Japoniei din Beijing, și a condamnat cu fermitate această acțiune”, a declarat presei ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi.

Marți, presa de stat nord-coreeană a criticat cel mai recent „Carb Alb” (raport oficial) privind apărarea al Japoniei, calificându-l drept un document menit să reînvie militarismul; Phenianul a susținut că Tokyo folosește o descriere nefondată a Coreei de Nord drept amenințare la adresa securității pentru a justifica intensificarea înarmării.

Biroul pentru Securitate Națională al Coreei de Sud a convocat o reuniune de urgență și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la continuarea lansărilor de rachete balistice de către Coreea de Nord, după incidentul din 6 august. Autoritățile de la Seul au cerut Phenianului să înceteze provocările care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

Armata sud-coreeană a anunțat că își menține capacitatea de a răspunde „copleșitor” la orice provocare, în cadrul strategiei comune de apărare convenite cu Statele Unite.

Comandamentul SUA pentru Indo-Pacific a precizat că se consultă îndeaproape cu aliații și partenerii, adăugând că evaluarea inițială indică faptul că lansarea nu a reprezentat o amenințare imediată pentru personalul sau teritoriul SUA, ori pentru aliații săi.

Marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a utilizat rachete balistice nord-coreene în timpul unui atac rus care a ucis șapte muncitori la o uzină siderurgică din orașul Zaporojie, situat în sud-estul Ucrainei.