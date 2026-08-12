Un feribot cu 131 de persoane la bord a luat foc în largul insulei Bali. O misiune dificilă de salvare a fost declanșată

Un feribot cu 131 de persoane la bord a luat foc în largul insulei Bali. O misiune dificilă de salvare a fost declanșată. FOTO: X

Un feribot cu 131 de persoane la bord a luat foc în timp ce naviga în largul insulei indoneziene Bali, au precizat serviciile locale de intervenţie. O amplă operațiune de salvare a pasagerilor și echipajului a fost declanșată.

Cei aproximativ 100 de pasageri ai unui feribot care naviga în largul insulei indoneziene Bali au necesitat o amplă operaţiune de salvare, miercuri, după ce ambarcaţiunea în care se aflau a luat foc, au precizat serviciile locale de intervenţie.

A passenger ferry, the Putri Yasmin, caught fire in waters off Lombok island, Indonesia's West Nusa Tenggara province, on Wednesday morning, with an estimated 130 people on board, local authorities said. pic.twitter.com/hWWOFqekhd — China Xinhua News (@XHNews) August 12, 2026

Feribotul "Putri Yasmin" se deplasa din Bali către insula vecină Lombok când a luat foc, la primele ore ale zilei de miercuri, în timp ce traversa Strâmtoarea Lombok. Cauza incendiului urmează să fie stabilită, scrie Agerpres.



Un total de 112 personas fueron rescatadas después de que el ferry de pasajeros Putri Yasmin se incendiara en aguas frente a la isla de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, informaron autoridades de #Indonesia.



Un funcionario local dijo a medios de… pic.twitter.com/wCMfZpNcZv — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 12, 2026

Media locale au relatat că incendiul ar fi izbucnit de la un camion aflat la bordul feribotului.



Pasagerii au fost evacuaţi, în special cu ajutorul unei nave a marinei şi al unui alt feribot, a precizat Muhamad Hariyadi, şeful agenţiei de căutare şi salvare din Mataram, de pe insula Lombok.



#Indonesie ?? Un navire de la marine et d'autres bateaux se sont précipités mercredi pour sauver plus de 100 personnes d'un ferry en feu au large de l'île touristique de Bali.pic.twitter.com/iAQDJBAq78 — AsieNews (@AsiaNews_FR) August 12, 2026

"Deocamdată, nu am primit nicio informaţie cu privire la victime", a declarat el pentru postul de televiziune Metro TV.



Conform acestei surse, la bord se aflau oficial 114 persoane, cifră aflată în curs de verificare.



Heri Wiyanto, şeful autorităţii portuare locale, a declarat că la bord se aflau 131 de persoane, dintre care 114 pasageri şi 17 membri ai echipajului. Wiyanto a precizat că persoanele de pe feribot au fost evacuate şi că nu s-au înregistrat decese.



Ambarcaţiunile de salvare rămân mobilizate la faţa locului, iar un elicopter efectuează recunoaşteri pe cale aeriană.



Accidentele maritime sunt frecvente în Indonezia - un arhipelag alcătuit din peste 17.000 de insule, care depinde în mare măsură de transportul maritim - în special din cauza standardelor de siguranţă insuficiente şi a condiţiilor meteorologice imprevizibile



La începutul lunii august, cinci persoane au murit după ce un feribot aflat în largul insulei Java a luat foc. Peste 230 de persoane au fost salvate.

La jumătatea lunii iulie, peste 70 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce ambarcaţiunea cu care călătoreau a naufragiat în apropierea insulei Selayar, la sud de Sulawesi.