Un avion cu 181 de oameni la bord a luat foc la motor, în zbor. Un pasager a filmat momentul. Cum s-a văzut de la sol

2 minute de citit Publicat la 09:30 11 Aug 2026 Modificat la 10:20 11 Aug 2026

Un avion cu 181 de oameni la bord a luat foc la motor, în zbor. Foto: X

Un avion Boeing 737 al companiei American Airlines a lovit mai multe păsări luni, în timp ce decola de pe aeroportul din Myrtle Beach, Carolina de Sud. La scurt timp, din unul dintre motoare au început să iasă flăcări, iar aeronava a fost nevoită să se întoarcă pentru o aterizare de urgență, scrie CNN.

„Mayday, mayday, mayday. Avem o problemă la motor”, a transmis pilotul la scurt timp după decolare, potrivit unei înregistrări publicate de LiveATC.net.

La bordul zborului American Airlines 1760 se aflau 181 de persoane. Aeronava trebuia să ajungă la Charlotte, în Carolina de Nord, potrivit informațiilor transmise de pilot controlorilor de trafic aerian.

„Am văzut că a lovit niște păsări, cel puțin în zona motorului din stânga, din câte mi s-a părut”, a spus prin radio un alt pilot care a asistat la incident.

Patrick Gotwalt, unul dintre pasagerii aflați la bord, a filmat momentul în care din motor ieșeau flăcări, în timp ce avionul părea să zboare deasupra apei.

An American Airline Boeing 737 hit birds while taking off from Myrtle Beach, South Carolina, Monday, leading to flames shooting from an engine and an emergency landing. https://t.co/BTFKpdcZ5x pic.twitter.com/BQLefxqKgU — CNN (@CNN) August 11, 2026

Lindsey Mackey a declarat pentru CNN că se afla pe plajă când a auzit mai multe bubuituri puternice și a văzut mai multe flash-uri portocalii venind din zona aripii stângi.

An American Airlines Boeing 737 encountered a bird strike upon taking off from Myrtle Beach, South Carolina, causing flames to spew from an engine and forcing an emergency landing ⤵︎ pic.twitter.com/IDdni2s9xZ — Anadolu English (@anadoluagency) August 11, 2026

În timp ce avionul se învârtea pentru a reveni la aeroport, iar echipele de intervenție se pregăteau pentru aterizarea de urgență, angajații aeroportului au găsit resturi de păsări pe pistă.

„Avem foarte multe resturi de păsări aici. O să strângem cât mai multe dintre bucățile mari”, s-a auzit într-o conversație radio.

Resturile de păsări recuperate în urma unor astfel de incidente sunt trimise la laboratorul Smithsonian Institution din Washington DC, unde sunt analizate pentru a fi identificată specia.

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? A closer view of the American Airlines shows flames shooting from the left engine shortly after takeoff from Myrtle Beach. pic.twitter.com/kj3HbDoAUn — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) August 11, 2026

Datele obținute îi ajută pe specialiști să înțeleagă ce animale sunt implicate cel mai des în astfel de accidente și să găsească metode prin care viitoarele coliziuni să poată fi prevenite.

În 2025, în Statele Unite au fost raportate peste 24.000 de coliziuni între aeronave și animale sălbatice, potrivit bazei de date a Administrației Federale a Aviației.

Avionul implicat în incidentul de luni a reușit, în cele din urmă, să aterizeze în siguranță la Myrtle Beach.

„Aeronava a aterizat în siguranță și a fost scoasă din serviciu pentru a fi inspectată de echipa noastră de mentenanță”, a transmis American Airlines într-un comunicat pentru CNN. „Echipa noastră lucrează pentru ca pasagerii să poată ajunge la Charlotte cât mai curând posibil”, a mai precizat compania.

Administrația Federală a Aviației a confirmat că echipajul a raportat lovirea unei păsări în timpul decolării. Agenția a anunțat că va investiga incidentul.