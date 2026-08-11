Trump s-a ascuns într-un camion de catering după summitul NATO. Detaliile unei operațiuni secrete prin care a fost mutat în alt avion

Trump s-a ascuns într-un camion de catering după summitul NATO. Detaliile unei operațiuni secrete prin care a fost mutat în alt avion. Foto: Profimedia Images

Donald Trump ar fi plecat luna trecută din Turcia spre Marea Britanie cu un avion militar secret, din cauza unei amenințări iraniene. În același timp, Casa Albă susținea că președintele călătorea cu Air Force One. Potrivit The Washington Post și The New York Times, Trump ar fi fost ascuns într-un camion de catering aeroportuar pentru a fi transferat la celălalt avion.

Operațiunea a avut loc la Ankara, unde Trump participase la un summit NATO alături de alți lideri mondiali. Președintele s-ar fi urcat în vechiul avion Air Force One în fața camerelor de televiziune. Câteva minute mai târziu, el ar fi fost transportat în secret la un avion mai mic, potrivit The Washington Post.

Transferul s-ar fi făcut cu o autospecială de catering, folosită în mod normal pentru a încărca mâncare și alte provizii la bordul avioanelor, a declarat un oficial american.

Operațiunea a fost confirmată și de un oficial citat de The New York Times.

Locul în care se afla Trump a fost ținut secret atât față de jurnaliști, cât și față de unii angajați ai Casei Albe. Un oficial american a spus că operațiunea de diversiune a fost declanșată după apariția unei amenințări credibile legate de Iran.

Administrația americană anunțase anterior că Trump a plecat din Turcia pe 8 iulie cu fostul Air Force One. Președintele scrisese și pe Truth Social că va folosi vechiul avion, în locul noului Boeing 747-8 oferit Statelor Unite de Qatar.

Deplasarea la summitul NATO a fost prima călătorie internațională efectuată cu noua aeronavă. Modificările realizate rapid asupra avionului au provocat întrebări privind costurile și securitatea acestuia. Vizita a avut loc într-o perioadă în care tensiunile cu Iranul, țară vecină cu Turcia, erau în creștere.

Înainte de plecarea din Ankara, Trump a anunțat că va zbura până la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie cu vechiul Air Force One, de culoare albastru-deschis, "de dragul vremurilor de altădată". Noul avion urma să oprească la aceeași bază, pentru a putea fi vizitat de militarii americani staționați acolo.

După ce s-a urcat în vechiul Air Force One în fața camerelor de filmat, Trump ar fi fost transferat în secret într-un avion militar mai mic, de tip C-32A. The Washington Post a publicat informația pe baza declarațiilor unui oficial american și a altor materiale consultate de jurnaliști.

Potrivit publicației, măsura a fost luată din cauza unei amenințări credibile la adresa președintelui. O operațiune asemănătoare a avut loc în anul 2000, când Bill Clinton a zburat în Pakistan cu un avion fără însemne, iar Air Force One a fost folosit drept momeală.

Jurnaliștii care credeau că se află în același avion cu Trump au primit ordin să țină închise jaluzelele ferestrelor din cabina presei. Și unii angajați ai Casei Albe ar fi crezut că președintele se afla la bord.

Întrebat ulterior de ce jurnaliștii au trebuit să țină jaluzelele coborâte, Trump a răspuns că se aflau, probabil, "într-un zbor periculos". "Dar dacă eu pățesc ceva, pățiți și voi, nu-i așa?", a adăugat președintele.

Avionul C-32A care îl transporta pe Trump a aterizat în Marea Britanie în jurul orei locale 22.20. Vechiul Air Force One, în care se aflau jurnaliștii, a sosit câteva minute mai târziu. Nu este clar cum a fost mutat Trump înapoi în vechiul Air Force One, din care a fost văzut apoi coborând.

Jurnaliștii acreditați la Casa Albă au relatat că Trump a coborât din vechiul Air Force One la ora locală 22.56. El nu s-a oprit să discute cu ei. După ce i-a salutat pe militarii prezenți, președintele s-a îndreptat spre noul avion oferit de Qatar.

Întrebată despre zborul secret efectuat cu o a treia aeronavă, Casa Albă a transmis o declarație a directorului de comunicare Steve Cheung. Acesta a spus că avionul oferit de Qatar a fost dotat cu măsuri stricte de securitate pentru protejarea președintelui și a personalului său.

"După cum a spus recent președintele, există mulți inamici ai Americii care îl au în vizor, iar noi folosim toate mijloacele disponibile pentru a răspunde acestor amenințări", a declarat Cheung. Casa Albă a transmis aceeași declarație și publicației The Washington Post.