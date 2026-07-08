Surpriză la finalul summit-ului NATO. Trump nu se întoarce în SUA cu avionul primit cadou. „Va merge la bazele din Europa, să îl vadă”

Trump a venit în Turcia cu avionul donat de Qatar, dar pleacă cu vechiul Air Force One. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat, miercuri, după summit-ul NATO de la Ankara, că va zbura din Turcia în Marea Britanie cu vechiul avion Air Force One, o schimbare neașteptată care a ridicat semne de întrebare cu privire la un Boeing 747 modernizat, donat de Qatar, pe care l-a dezvăluit în urmă cu doar câteva săptămâni ca noul său avion prezidențial, scrie Reuters.

Călătoria în Turcia a fost prima călătorie internațională pentru noul avion. Schimbarea vine în urma unor luni de analiză a cadoului de lux menit să servească drept înlocuitor temporar, în timp ce Boeing se luptă să livreze avioanele Air Force One de generație următoare, mult întârziate.

Criticii au pus la îndoială costul, securitatea și ritmul modernizării.

„Avionul primit cadou va merge la bazele americane din Europa, să îl vadă, pentru că este minunat”, a spus Trump, la conferința de presă de la summit-ul NATO de la Ankara.

Trump a declarat pe Truth Social că va folosi un avion mai vechi al Air Force One „de dragul vremurilor de demult” pentru a zbura la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie, în timp ce noul avion vizitează aceeași bază, astfel încât militarii americani staționați acolo să poată vizita aeronava.

Noul avion este un Boeing 747 oferite Statelor Unite de Qatar anul trecut și recondiționat de antreprenorul de apărare L3 Harris Technologies. Avionul a fost vopsit în culorile roșu, alb, albastru închis și auriu alese de Trump, marcând o abatere de la designul folosit de-a lungul deceniilor pe Air Force One.

„Acceptarea avionului qatarez a fost supusă unor analize amănunțite. Modernizarea avionului de lux a necesitat modernizări ale sistemului de securitate, îmbunătățiri ale comunicațiilor pentru a preveni interceptarea semnalelor și capacități de apărare antirachetă”, au declarat experții.

Legislatorii democrați au estimat că această conversie a costat peste 1 miliard de dolari și a ridicat diverse riscuri de securitate. Modernizările au fost finalizate atât de repede încât unii experți și-au exprimat îngrijorarea că avionul ar putea să nu fie la fel de sigur ca aeronava Air Force One existentă.

O a doua aeronavă care poate funcționa ca Air Force One este întotdeauna în așteptare în timpul călătoriilor prezidențiale.

Efortul accelerat al Forțelor Aeriene de a pregăti avionul cu reacție a omis unele modificări planificate inițial pentru aeronava prezidențială de generație următoare, pentru a livra o versiune intermediară mai devreme.

Oficialii au declarat că avionul îndeplinește încă standardele prezidențiale, secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, declarând că serviciul „a evaluat meticulos fiecare cerință” în timp ce lucra pentru a accelera livrarea.

Avionul qatarez servește drept aeronavă de legătură, în timp ce Boeing lucrează la livrarea a două avioane 747-8 special construite, în cadrul unui contract cu preț fix de 3,9 miliarde de dolari semnat în 2018.

Programul respectiv este acum cu patru ani întârziat, livrarea fiind așteptată abia la mijlocul anului 2028, o întârziere care l-ar putea lăsa pe Trump fără un avion nou, construit în SUA, înainte de încheierea mandatului său, în ianuarie 2029.

Costurile programului Boeing au crescut la peste 5 miliarde de dolari, compania înregistrând miliarde de dolari în cheltuieli legate de proiect.