Un medic a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Bucureşti: S-ar fi aruncat de la etaj

Un medic a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Bucureşti: S-ar fi aruncat de la etaj. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Descoperire şocantă la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB). Un medic rezident, care desfăşura un stagiu de pregătire în cadrul unității medicale, a fost găsit mort. Conform primelor informaţii, acesta s-ar fi aruncat de la etaj. "Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere", au transmis reprezentanţii Spitalului Universitar din Bucureşti. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Alarma s-a dat la Spitalul Universitar din Capitală cu puţin timp înainte de ora 12:00, după ce trupul medicului a fost descoperit. Doctorii care au intervenit ca să îi acorde primul ajutor nu au putut să-i facă inima să pornească din nou.

Având în vedere că tânărul medic nu a răspuns la manevrele de resuscitare, a fost declarat decesul. Între timp, la faţa locului au fost chemaţi şi poliţiştii, dar şi specialiştii de la Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici", care urmează să se ocupe de cercetarea la faţa locului şi, ulterior, să ridice trupul neînsufleţit pentru a se face autopsia.

"(...), în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfăşura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.

Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii", s-a transmis în comunicatul oferit de Spitalul Universitar de Urgență București.

În prezent, anchetatorii se află la Spitalul Universitar şi încearcă să afle ce anume l-a determinat pe tânărul medic să recurgă la gestul extrem.