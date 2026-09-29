Ungaria va face publice arhivele fostei securități comuniste. Numele vor putea fi căutate online

Desecretizarea dosarelor fostei Securităţi, o promisiune a lui Péter Magyar. Sursa foto: Hepta

Ungaria intenționează să facă publice zeci de mii de dosare ale securității statului din perioada comunistă, care îi identifică pe ofițeri, informatori, colaboratori și persoane vizate pentru recrutare, notează The Independent.

Ungaria va face în curând publice zeci de mii de documente, anterior inaccesibile publicului larg, care îi identifică pe cei înregistrați de serviciile de securitate ale statului din perioada comunistă drept ofițeri, informatori, colaboratori sau ținte de recrutare în timpul dictaturii din Ungaria secolului al XX-lea.

Ungaria a avut 40 de ani de comunism

Țara, care a trecut pe cale pașnică la democrație în 1990, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, a trăit mai bine de patru decenii sub regim comunist. În acest interval, un vast aparat de securitate al statului a supravegheat îndeaproape cetățenii și loialitatea acestora față de guvernul socialist.

Pe lângă agenții și ofițerii săi permanenți, serviciul de securitate a recrutat cetățeni obișnuiți, adesea prin șantaj sau alte forme de constrângere, pentru a-și supraveghea colegii, prietenii, vecinii și rudele și pentru a transmite informații despre aceștia ofițerilor de legătură.

Publicarea iminentă a dosarelor, despre care Arhivele Istorice ale Serviciilor de Securitate ale Statului au anunțat marți că se va desfășura în două etape, începând cu 4 noiembrie, face parte din demersul noului guvern de centru-dreapta al Ungariei de a introduce o mai mare transparență în activitatea instituțiilor statului.

În urma unei conferințe de presă organizate marți la sediul arhivei, Gergő Bendegúz Cseh, directorul general al acesteia, a declarat pentru Associated Press că problema desecretizării dosarelor a fost un subiect controversat încă de la tranziția Ungariei către democrație, în urmă cu 36 de ani. Acest lucru s-a datorat, în mare parte, a explicat el, faptului că publicarea lor ar fi implicat, cel mai probabil, politicieni aflați în funcție.

„Este o dezbatere veche. Societatea maghiară nu a reușit nici să accepte, nici să respingă această problemă de la schimbarea regimului”, a spus Cseh.

Desecretizarea dosarelor, o promisiune a lui Péter Magyar

Însă, la scurt timp după ce partidul său, Tisza, l-a învins detașat pe fostul lider ungar Viktor Orbán în alegerile din aprilie, premierul Péter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a declarat că noul său guvern va „îndeplini una dintre cele mai importante promisiuni ale tranziției democratice: vom face publice și consultabile dosarele existente”.

Disponibile anterior doar rudelor apropiate ale persoanelor menționate în documente și cercetătorilor, aceste dosare, care, potrivit estimărilor arhivei, conțin numele a aproximativ 50.000–60.000 de persoane, vor putea fi consultate printr-o bază de date online.