Summit NATO cu mize uriașe la Ankara. Participă Donald Trump, se decide viitorul Alianței. Ce este în joc pentru România

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O parte importantă a summitului de la Ankara va fi asigurarea unui sprijin suplimentar pentru Ucraina, inclusiv prin posibile noi angajamente de finanțare în valoare de miliarde de dolari, destinate consolidării apărării și securității țării.

Potrivit agențiilor de presă internaționale, membrii europeni ai NATO și Canada se vor angaja să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro, echivalentul a 80 de miliarde de dolari, atât anul acesta, cât și anul viitor, la summitul de la Ankara.

Între aliații europeni persistă, însă, tensiuni în privința împărțirii responsabilităților, Rutte cerând în repetate rânduri ca ajutorul pentru Ucraina să fie repartizat mai echitabil între partenerii NATO.

Există un optimism prudent că aliații vor rămâne uniți. La summitul G7 de luna trecută, din Franța, Trump a adoptat un ton mult mai cooperant și s-a alăturat celorlalți lideri în susținerea unor presiuni suplimentare asupra Rusiei și dictatorului Vladimir Putin, inclusiv prin noi sancțiuni împotriva exporturilor de petrol și a sectorului bancar.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a considerat rezultatul un semnal pozitiv, spunând că acesta a transmis un mesaj important pentru Ucraina și a dat „un nou ton unității și hotărârii transatlantice”.

„Asta ar putea deschide, poate pentru prima dată, o șansă pentru pace”, a spus el.

Liderii NATO speră la un rezultat similar la Ankara.

Declarația summitului ar urma să reafirme Articolul 5, clauza de apărare colectivă a alianței, potrivit căreia un atac asupra unui aliat este un atac asupra tuturor. Ei speră, de asemenea, să păstreze formularea care descrie Rusia drept o amenințare pe termen lung la adresa securității euro-atlantice, două priorități esențiale pentru aliații europeni.

Însă, descurajarea funcționează doar dacă această promisiune este credibilă. Iar de aceea unitatea este adevăratul test cu care NATO se confruntă la Ankara.