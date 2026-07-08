"Clubul 5%". Președintele Lituaniei și-a pus în piept o insignă specială, care i-a atras imediat atenția lui Mark Rutte

Președintele Lituaniei și-a pus în piept o insignă cu mesajul „Clubul 5%”. FOTO: Getty Images

Unii aliați NATO încearcă să scoată în evidență la Summitul de la Ankara că au ajuns deja la pragul de 5% din PIB pentru apărare, ținta convenită la summitul de anul trecut de la Haga. Pentru a marca acest lucru, oficialii au purtat insigne speciale, vizibile, cu mesajul „Clubul 5%”, scrie The Guardian.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, este unul dintre liderii care a venit cu o astfel de insignă și i-a atras atenția imediat secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Totodată, ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsakhna, și omologul său lituanian, Kęstutis Budrys, s-au lăudat pe rețelele sociale cu insignele primite.

Together with @BudrysKestutis in the 5% Club.



The club is open. Join us.



Invest more and make @NATO stronger. pic.twitter.com/3cY000eaW9 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 8, 2026

Potrivit estimărilor, Lituania urmează să aloce 5,33% din PIB pentru apărare în 2026, iar Estonia se află imediat după ea, cu 5,10%. Letonia este pe locul al treilea, cu 4,92%, urmată de Polonia, cu 4,68%.

O simplă privire pe harta Europei explică de ce aceste state de pe flancul estic al NATO se află în fruntea clasamentului cheltuielilor pentru apărare.

În schimb, Spania, criticată dur în această dimineață de Donald Trump, se află la 2% din PIB, potrivit datelor oficiale ale NATO.

Cinci ţări NATO ar putea atinge obiectivul alianţei de alocare a 3,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare propriu-zise în 2026, potrivit datelor actualizate ale NATO, publicate marţi, înainte de începerea oficială a summitului de la Ankara, în timp ce unele state membre se estimează că vor cheltui numai 2%, relatează Reuters.

La summitul NATO de la Haga de anul trecut, liderii NATO s-au angajat să cheltuie 3,5% din PIB pentru apărare propriu-zisă până în 2035, în creştere de la ţinta anterioară de 2%. De asemenea, liderii au convenit să investească încă 1,5% din PIB în proiecte legate de apărare, precum creşterea securităţii cibernetice.

Datele făcute publice marţi plasează Lituania pe primul loc din punctul de vedere al cheltuielilor de apărare ca proporţie din PIB, investiţiile în apărare urmând să atingă în acest an 5,33% din PIB. Lituania este urmată de Estonia (5,1%), Letonia (4,92%), Polonia (4,68%) şi Grecia (3,65%).

Raportul arată că anul trecut, trei membri NATO - Albania (1,48%), Slovenia (1,57%) şi Cehia (1,86%) - nu au îndeplinit ţinta precedentă de 2%.

De asemenea, documentul arată faptul că Albania şi Cehia urmează să cheltuie 2% pentru apărare în acest an şi cuprinde o notă care precizează că noul guvern sloven intenţionează să cheltuie peste 2%.

Alte state membre urmează să cheltuiască 2% din PIB sau puţin peste această ţintă, cum este cazul Belgiei (2%), Portugaliei (2,1%) şi Italiei (2,1%).

SUA că vor cheltui, conform estimărilor, 3,17%, iar Germania 2,69%, Regatul Unit 2,56% şi Franţa 2,22%, potrivit proiecţiilor. În total, se estimează că statele membre europene şi Canada vor cheltui 2,53% din PIB pentru apărare în acest an.

Potrivit raportului NATO, România a cheltuit în 2025 2,19% din PIB pentru apărare şi se estimează că în 2026 va cheltui 2,43%. Potrivit raportului citat, România cheltuia pentru apărare, în 2014, 1,35% din PIB, faţă de 2,43% prognozat pentru acest an.